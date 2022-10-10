來台旅遊解凍盼年底恢復4成 入境總量待鬆綁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 解封出國去4（中央社記者余曉涵台北10日電）旅遊業終於盼到10月13日開國門解除禁團令，相較於疫前來台旅客全年破千萬，學者樂觀設定未來2個月恢復疫前同期40％，但要爭取外國旅客疫後首選台灣而非他國，旅遊業認為，每週旅客總量15萬入次，入境0+7可再討論鬆綁。 從9月12日起恢復自歐、美、加、紐、澳入境台灣免簽證，到10月13日入境「0+7」免居家檢疫上路，同步解除旅行社「禁團令」，除了讓台灣旅客把握休假出國遊玩外，也代表台灣已經準備好接待外國旅客。 交通部觀光局今年第3季加強市場行銷推廣力度，展宣齊發，透過邀訪踩線及獎勵策略募客，預計最快10月中旬可望迎接疫後入境旅遊第一團。 觀光局說，在各主要市場均已啟動國際宣傳計畫，各駐外辦事處依據駐在國市場動態、旅客需求變化等資訊提出廣拓客源行銷執行方針，據以進行國際宣傳推廣。 以日本為例，包括7月日台觀光促進會商務泡泡踩線、9月台日觀光高峰論壇，以及參加日本Tourism Expo東京實體旅展。觀光局也完成日本國際宣傳案評選作業，與野村總研合作挑選3家日本異業通路合作，研議提供包括WIFI使用券、悠遊卡及鮮果等好禮。 在招攬韓國旅客方面，持續進行社交網路（SNS）宣傳台灣，也在疫情期間辦理韓國在台大學生記者團活動，由韓國青年分享第一手台灣在地體驗。 下半年另陸續有台韓觀光交流會議、藝人金宰佑夫妻擔任台灣觀光代言人，同時釋出「美食篇」、「異國文化篇」「療癒溫泉篇」、「都會城旅篇」、「體驗活動篇」、「自然奇景篇」6支年度宣傳影片及4款平面主視覺，後續將持續舉辦連線直播與美食餐車等公關活動。 靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰認為，其他國家開放邊境之後，都有恢復疫情同期40％到50％的觀光人潮，台灣開放邊境後，今年底前也可以朝40％的目標來努力。 但是，他不諱言，由於台灣防疫相比鄰近國家仍屬較高標準，也有可能讓外國旅客選擇其他國家，而非台灣。 黃正聰指出，由於中國及澳門並未開放邊境，因此台灣入境旅客市場最多也只能恢復到7成左右，要等到中國開放國門後，才會快速回溫。 台灣入境旅遊協會理事長王全玉評估，入境0+7上路之後，也要過1到2個月旅客才會大量進來台灣，初期會以商務、參訪、交流或公司行號的招待團為主，旅客總量至少也要經過半年才能恢復。 王全玉說，下半年是台灣旅遊旺季，應該要好好利用時間點，尤其台灣航班恢復比其他國家快，但0+7的防疫規定不能太久，因為接下來的目標不是要告訴外國旅客「台灣準備好了」，而是要講「台灣跟你一樣安全」。 王全玉指出，全世界都陸續在開放，台灣也要趕快把國家形象賣出去，才能與亞洲其他國家競爭，問題核心跟業務發展相輔相成，如果不解決行政問題，就無法解決行銷問題。 黃正聰也認同台灣防疫規定還是較嚴，可能影響旅客入境意願，例如已經很多國家在戶外不用戴口罩，台灣的防疫規定要趕快跟上其他國家的概念，才能吸引旅客造訪台灣。 分析旅客的來源，王全玉認為，還是會以亞洲為主，日本及韓國來台客量一向是佔絕對多數；韓國客比較有可能爆量，因為韓國旅客偏向說走就走，日本旅客多屬於計畫性的，是逐步增加。 在歐美客源方面，王全玉說，來台的旅客有限，因此要看郵輪的開放狀況。 王全玉強調，開發東南亞跟東北亞客源要加把勁，星馬將會是一個新的市場，行銷跟推動要和過去有所不同，導入商業模式的概念，以及打造台灣品牌，都必須要好好討論。（編輯：陳清芳/陳政偉）1111010