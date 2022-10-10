疫後旅遊留意4件事 飛航無接觸服務更安心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 解封出國去3（中央社記者余曉涵、汪淑芬台北10日電）邊境解封與病毒共存，品保協會提醒旅客出國前須留意4件事，包括當地防疫措施、機票旅宿退改規定、打疫苗或投保旅平險、染疫處理等；航空公司則有刷臉登機，或手機搖控、滑平板的空中視聽娛樂，減少交叉傳染風險。 各國對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫規定不一致，中華民國旅行業品質保障協會建議，旅客應該主動了解，提前配合接種當地國家認可的疫苗，或配合進行PCR或提供疫苗接種紀錄卡（小黃卡）給旅行業者。 其次，航空機票旅宿業者的退改規則變嚴格，例如因為防疫規定、個人確診而衍生變動行程的費用，品保協會指出，消費者報名前要向旅行社問清楚各項取消規則、罰金規定，充分了解並審慎評估自身狀況後再報名。 第三是接種疫苗或投保旅平險，以避免因感染衍生高額醫療及相關費用。品保協會建議旅客接種COVID-19疫苗追加劑，自行投保附加海外突發疾病保險旅遊平安險，降低在海外染疫造成的風險。 最後有關染疫的處理，品保協會說，旅遊團旅客本人或同住家人在出發前確診，目前依規定居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理等，無法依約出發時，因屬不可歸責旅客及旅行業方事由，旅行社應依定型化契約，提出代繳行政規費或已支付全部必要費用單據，經核實後予以扣除，將餘款退還旅客。 品保協會說，如果旅客是因個人考量而取消行程，旅客除了依旅行業提供的收據繳交行政規費外，還要依解約日距離出發日長短按比例賠償旅行業損失。 至於旅客在參團旅遊途中染疫而須就醫、隔離或延後返台時，所衍生的醫療、食宿及交通等費用，由旅客自行負擔。旅客在旅遊中發生身體或財產上的事故時，旅行業應盡善良管理人注意為必要協助及處理。 目前多數國家對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的態度是走向與病毒共存，航空公司順應調整，於是刷臉登機自助報到，旅客在機上滑個人手機、平板螢幕的空中視聽娛樂愈來愈方便多元，機上洗手間感應式水龍頭等，都在突顯無接觸服務。 華航引進的A321neo客機，是國內率先引進智慧遙控功能，全機旅客都可使用個人手機與藍牙耳機連線機上娛樂系統，無須碰觸電視螢幕即可操控享受空中影音，還可查詢電子菜單與飲料單降低交叉感染風險。737-800機隊客艙也率先提供機上無線影音娛樂系統，旅客可直接使用個人智慧型裝置，減少接觸。 今年初，華航的機上電子刊物「華航雲端書坊」上線，旅客可使用手機、平板電腦等個人智慧型裝置瀏覽書報雜誌，全艙等上百種刊物無限下載「吃到飽」。 差不多同期間，長榮航空全球各場站啟用數位圖書館，是第1家提供這項項服務的國籍航空，不再受限機上空間及單一航線最多提供不超過70種刊物載重限制，提供31種語言及多達500種以上包含金融、藝術文化、旅遊等各類別熱門報紙、期刊、雜誌。 目前，全球許多機場推廣人臉辨識自助登機，長榮航空2020年12月加入美國「生物辨識出境計畫」，在舊金山機場提供這項服務；華航2021年在舊金山、香港、紐約、洛杉磯等機場，也讓旅客可選擇排隊登機不再查驗登機證與護照，只要進行人臉辨識系統即可完成登機。 刷臉不僅方便快速登機，長榮航空說，臉部辨識還可運用至劃位、託運行李、通關及貴賓室，未來將朝這方向努力。 另外，全日空去年6月在中大型的飛機上，將廁所門的鎖頭加大，利用手肘部位完成解鎖及推門，讓雙手的手指、手心、手背都不會接觸到較多人使用的公共設施，減少接觸病毒的機會。（編輯：陳清芳/陳政偉）1111010