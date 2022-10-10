機票貴、團費漲 報復性旅遊潮慢慢來

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 解封出國去2（中央社記者余曉涵、汪淑芬台北10日電）台灣10月13日開放邊境免除入境居檢，因機票變貴、團費上漲，旅遊業估計初期因航班、價位、觀望因素，不會像國旅爆發旅遊潮，而是慢慢復甦，2024年才會恢復到2019年水準。 劉太太說，疫情前她去探望住在澳洲的女兒，可以買到來回約新台幣3萬多元的機票，因疫情關係，她已2年多沒見到女兒，看到台灣邊境要開放，馬上訂機票，結果同樣的航班，票價漲1倍，她以為她眼花，結果蒐尋了半天，每家航空公司機票都變好貴。 劉太太發現，如果用以前的價位只能去搭廉價航空，但她已不年輕，無法接受一趟長途飛行還要忍耐座位較小的不便，且行李、餐點還要另外購買，只好多花錢搭傳統航空。 在日本投資民宿的李先生說，疫情前他從台北松山機場搭機到日本東京羽田機場，來回機票約1萬5000元，今年8月去，同樣航班是2萬5000元，現在再漲到2萬8000元。 華航說，後疫情時代仍存在許多不確定性，航空燃油價位也仍偏高，加上國際通膨、防疫成本皆大幅墊高航空公司營運成本，進而影響機票價格，預期邊境開放後的機票票價恐無法立即回到疫前水準。 一般航空界估算，當國際航空油價達超過每桶100美元時，航線就難獲利。中油公司公告10月的國際航空燃油售價是每桶近130美元，根據華航及長榮航空試算，目前燃油成本占營業支出比例都超過3成以上。 台灣開放邊境時在入境人數仍有總量管制，每週是15萬人次，航空公司說，初期的機位供給一定少於需求，尤其外籍航空獲分配到的額度更少，雖然規劃解封後恢復很多航班，但受限總量人數，很多機位還是不能賣，僧多粥少，機票只有漲不會降。 元本旅遊董事長游國珍指出，由於酒店住宿跟航空機票的價格都比過去要貴，加上因為台灣仍有入境每週名額的上限，因此機票價格就會下不來，預計到今年底前，團費都會比較不穩定。 游國珍認為，初期應該不會出現報復性旅遊潮，因為入境旅客總量管制還是有上限，預計要到2024年才會恢復到2019年的水準。 創新旅行社董事長李奇嶽也認為，開放初期因為機位有限，因此認為市場爆量的情況應該要等到11月底以後，因為旅行社上架到出發最快也要1個多月。 易飛網則指出，到今年底前，團體旅遊及自由行商品買氣預估可以恢復至疫情前的50％，機票預估恢復到60％至70％。 不過，Klook全球住宿事業部負責人兼台灣總經理李雅寧（Emma Lee）則表示，預期接下來將迎來3至4個月的報復性出遊，考慮接下來為跨年和農曆新年等旅遊旺季，觀察這波報復性出遊的熱度將至少會延續至明年2月以後。 根據中華民國品質旅遊保障協會調查，因應國際油價原物料價格上揚，各線路旅遊團費漲30％到60％不等。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式