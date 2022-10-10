王瞳1天收5次艾成「想妳」密碼！曝身心科藥物「從1顆變半顆」 娛樂

王童分享心情時爆哭。（民視提供） 王童分享心情時不時拭淚。（民視提供） 王瞳受訪比出兩人愛的密碼7。（民視提供） 歌手艾成8月中旬離世，王瞳10日上午出席哈利路亞家教會主辦的福音餐會暨《超乎想像，艾成了》紀念EP預購發表會，以「有一種愛情叫艾成王瞳」為題分享兩人相愛、結婚相處11年的心情。王瞳受訪時表示，艾成離世這55天以來她的心情已愈來愈振奮起來，沒有被打趴在原地，但思念沒有停止，每天都更知道自己需要起來做他還沒完成的事，有種急迫的感覺。她也分享近日生活中除了不斷出現兩人「77傳奇」的「7」數字，在10月5日兩人交往第821天的當日，她一天之內竟發現5次「30」，而821就是他們交往的日期，彷彿是艾成在對她說「吳姍耘（30），想你（30）」，覺自己每天都被愛包圍。 王瞳表示，艾成一直透過很多方式告訴她他在乎她，她不吃飯、她哭時他都很緊張，也對把她惹哭的人生氣，前幾天她禱告時，竟然看到前兩天她因為看到艾成照片而哭得死去活來時，有很多小天使來接住她眼淚的畫面，更讓她體會到要照著神給的感動生活下去。除了艾成7月7日已經錄好的歌要發表，兩人的粉絲也想要聽她繼續講週報，所以她應該要振奮起來，不能再沈溺在悲傷情緒裡面，還是做日常生活要做的事，好好吃飯、好好生活，該拍戲就拍戲，該生活就生活，「他人不在，我要一人做兩人的事，包括『耶！一同進城』還有存檔還沒播，是重新啟動的時候了，要跟幕後的人一起開會，歌曲要發行，現在紀念EP版終於出來了！後續會陸續發表，他今年來台灣滿20年，真的很希望大家看到他唱歌，他就是想當天王，錊大新願是想唱歌給大家聽，還有娶我，娶我已經完成了，所以會持續讓成成的聲音出來，陪伴我們一起走未來人生路」 她今天身穿粉絲定做的三件衣服的其中一件，圖案是她跟艾成的Q版婚紗照，她說另兩件是照片，有點害羞，今天這件也適合今天心情，戴的項鍊也是艾成買給她的生日禮物，腳上穿的鞋，是某日看到教會女生穿很好看，她上網買加運費，剛好是「777元」，當時沒有覺得奇怪，只覺得上帝好幽默，現在覺得他沒離開。 王瞳也說近日生活多次出現「姍耘想你30想你」的數字密碼，兩人交往日期是8月21日，交往的第821天狂出現5次「30」，包括她去天品看艾成，發現櫥窗中有個密碼就是「30」，天品負責人10月5日傳了照片給她剛好30張，檔案剛好呈現「10530」，當晚她去參加班鐵翔演唱會，班哥班嫂送她一對珍藏新人娃娃，袋子上也巧合印著大大的30數字，就連晚上關燈睡覺，台ㄉㄡˊ看到右上角有個亮亮的燈，「我的冷氣溫度居然寫30度，發現今天一整天都是30，看手機才知道是77傳奇的821天！」 被問是否夢到艾成，她說有夢到他以前的樣子，但應該不是夢而是自己太想他的一些思念和遺憾的夢，很多人夢到的艾成都是他穿得很好看、一直笑的模樣，「可能我吃身心科的藥有差，藥物讓我可以好好休息，現在已經從一顆半成半顆，希望今天晚上就可以不吃」。她也透露很絲很開心她成立艾瞳小家群組，她會分享經文給她的信心力量。被問八七樂團未來計畫，她說經紀人正在籌備，也會尋找新的主唱，自己還是繼續當鍵盤手，未來會有完整的曝光。對於主唱的條件？「我怕有條件太高，成成很難被取代，還需要跟團員討論一下，不是以我的標準、喜好為主」。 她雖然已搬離兩人租屋處，但是表弟去幫忙打包成好幾箱，坦言東西還沒整理好，包括艾成的衣服，馬來西亞插畫家送的婚紗照也還沒掛上，「他穿過的衣服在洗衣籃也還沒洗，暫時放在那裡。我人生還有很多區塊目前還沒解鎖不能碰觸的，有些東西不太敢去碰。晚上還是跟飛姐（教會友人）睡，白天回去整理一些東西，有些東西暫時放著，就慢慢恢復、被神醫治」。 有媒體問她之前在訃聞冠夫姓，是否本名也會改，王瞳說因為艾成離世後已經辦除戶，自己不會刻意做這件事，那是在印訃聞時很像做這件事，未來有一天想做也許會去做，只是手續滿多，身分證、保險、護照等所有資料都要改。 王瞳在福音餐會時就已經哭腫眼，約40分鐘過程中時而痛哭時而掛著令人心疼的微笑，她表示，自己從來都沒有跟艾成說過再見，也不想說再見，因為艾成一直活在她的心中，「接下來的日子，我會越來越堅強，因為還有好多事情要做」，最後王瞳坦言仍需要時間適應，也感謝艾成教會她在患難中依然可以有盼望。 她也回憶，一開始的艾成王瞳，總被李明依叫「兩個小白痴」，「因為我們就是傻傻地愛彼此！我敢說，網友你們聽好了，我用盡全心全力愛著他、守護著他，巴不得全世界的人都知道成成唱歌有多好聽」、「不管是你6年前的地獄之旅，還是3年前我的死蔭幽谷，我們始終陪伴著彼此，沒有離開」。 談到失去艾成，她說「我找不到任何文字可以形容我的痛，我就是不停地哭不停地哭，廢寢忘食、撕心裂肺，這些都不足我的痛苦千分之一，我的心好像有一個好大的黑洞，一失神，就會掉進那無底的悲傷和想念裡。現在我還是不能聽他的聲音，不能看他的影片，連坐車、開車經過我們去過的地方，我的心都會淌血，我只能癡癡望著他最後8／17 早上5：43傳給我的訊息，我愛妳老婆。我真的一直以為來日方長，誰知道人生無常」。 王瞳忍著淚說，「我知道艾成沒有離開，只是換個方式在愛我」，但她坦然仍需要時間適應，「艾成的牙刷還掛著呢、切一半的血壓藥還留著，為了要回馬來西亞買的泳褲也到貨了」，在搬東西的時候，那些物品砸在王瞳腳上，她愣在原地，「雖然很痛，但我沒有發出聲音」，她哭著說，當時腦海中浮現的卻是再也聽不到艾成說「唉唷，怎麼這麼不小心」的聲音。 王瞳說，接下來的日子自己會努力適應，「因為艾成現在活在我的心裡面，我會越來越強壯，越來越堅強」，王瞳說，自己沒有跟艾成說過再見，也沒有要跟他說再見，因為對她而言，這不是結束，而是一個開始，「我還有好多事情要做」，王瞳最後說，謝謝艾成用40年教會了自己好多，「讓我學會再患難中依然可以有盼望」。 ●王瞳《超乎想像，艾成了》紀念EP預購發表會全文： 哈囉！大家好！我是你們看到的最後畫面中⋯ 打給成成的⋯最愛的老婆 今天是成成得勝、榮耀的第55天⋯