國人先衝日本玩一波 航空復甦搶攻春節檔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 解封出國去1（中央社記者余曉涵、汪淑芬台北10日電）台灣將在13日開國門，日、韓、泰也大幅解封，讓人好想出國玩，旅遊買氣激升，前往日本最熱銷，業界看好明年寒假春節將有大量需求，航空公司提早布局疫後天空版圖。 除了中國，10月起亞洲旅遊燒滾滾，日本10月11日恢復自由行及免簽證；韓國10月1日起取消所有入境防疫規定，10月底前台灣人免簽入境，只要申請K-ETA旅遊許可；泰國10月起入境不必出示小黃卡和檢驗陰性證明等文件；台灣則在10月13日起入境「0+7」免居家檢疫。 由於入境0+7只要7天自主防疫，民眾不需特別請假，雄獅旅遊發言人賴一青說，政府一公布消息，跨境旅遊商品訂單明顯提升，又因日幣眨值，團體旅遊地點以日本最受歡迎，占比49％，其次是歐洲19％及東南亞8％。 賴一青說，國際機票銷量也有成長，銷量前5名分別為大阪、東京、新加坡、首爾、曼谷，其中大阪機票開票張數更是增加5.65倍。 網路旅遊業者Klook全球住宿事業部負責人兼台灣總經理李雅寧（Emma Lee）表示，9月底以來，台灣用戶搜尋國外旅遊商品的搜尋量較先前暴增3倍，日本仍是主要搜尋的目的地，其他則為泰國和韓國等地，Klook國外旅遊商品的預訂數出現近2倍的成長。 KKday過去1週海外旅遊商品業績銷售，相較前2週已大幅成長80％，且站上海外商品的瀏覽量對比前2週更增加超過3倍，其中日本更拿下人氣熱銷冠軍，佔比超過一半。 日前KKday熱銷商品類別，包括人氣樂園票券、交通票券、東京大阪機加酒自由行、近郊一日遊/半日遊等；而韓國則是交通票券、近郊一日遊/半日遊、韓國網卡最為暢銷。 易飛網也說，機票買氣最夯前幾名航點排名為東京、大阪、首爾、沖繩、北海道、紐約、舊金山，尤其明年春節連假長達10天，已有不少旅客訂購春節前後的機票，準備出國度假。 航空公司看壓抑2年多的觀光旅遊反彈力道可望帶動客運需求成長，以華航來說，機票訂位量明顯增加，尤其明年寒假及農曆過年的熱門時段航班銷售，更是爆發性的倍數成長。 各家航空布局疫後復甦商機，紛紛端出增班拓點計畫。華航9月先復飛峇里島航線，10月起東南亞航線及香港航線持續增班，10月起歐洲航線恢復奧地利、維也納航班；北美航線的洛杉磯、安大略、溫哥華、紐約，以及大洋洲的澳洲雪梨、布里斯本（含延遠奧克蘭）、墨爾本，以及歐洲航點也正規劃增班。 華航估計，10月底每週航班數較9月增加約50％，尤其國人最喜愛的東京、大阪、首爾等東北亞地區，預計增班至每週超過130班。 華航分析，邊境管制期間客源多為商務差旅、勞工、學生等剛性需求為主，邊境解封後，雖然疫情以來的視訊會議需求還有，但面對面業務拜訪的商務旅行仍不可或缺。根據美國旅遊協會預估，國際商務旅行可能2025年才能完全恢復，但2022年望恢復至疫情前的72％。 長榮航空7月起加密並恢復部分航點；北美航線9月每週37至39班、10月增至每週49班；東南亞航線9月每週51班、10月增至每週71班並恢復台北-峇里島航線；東北亞航線9月每週15至16班、10月增至每週25班；歐洲航線9月每週15班、10月增至每週20班。 長榮航空也將依政策逐步開放的規劃增加航班，目前正積極布局國人最喜愛的東北亞航線，預計陸續恢復北海道、沖繩、羽田、金浦等航線，並將於10月25日開闢台北-米蘭、11月3日開航台北-慕尼黑航線。 長榮航空估計，10月整體載客航班已較6月成長近3倍，未來還將陸續恢復北海道、沖繩、羽田、金浦等航線，滿足國人出國旅遊的殷切期盼。 星宇航空2020年1月23日開航時，遇到國內爆發COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，出師不利，但持續投資購機並建運籌中心，為邊境解封做足準備。 星宇航空表示，迎接全民重啟旅遊，澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、福岡、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等10個航點，已逐步增班至平均每週4班以上，新加坡、曼谷、胡志明市等熱門航線投入A330neo廣體機執勤，恢復天天飛航。