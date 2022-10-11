動力火車、林美秀、唐綺陽、王陽明全都在這？《歡迎光臨等你來家1》..

今年看過哪些令你印象深刻的台綜？！LINE TV遴選近期台綜片單，包括新上架《歡迎光臨等你來家1》和《紳士任務》、《星時代調研所》等作品，欲在大咖明星們不同類型的主持風格下，瞧見娛樂又暖心的正能量，隨選隨看誘發我們生活的笑點與感性。 by 潘怡豪 – 2022/10/11 更新 Photo / LINE TV 《歡迎光臨等你來家1》動力火車+林美秀迸撞最好笑的實境 該作品是台綜首次以「社區再生」為主題的真人實境秀，集結了金鐘、金馬、金曲三金的重磅卡司，由國民媽媽林美秀、搖滾天團動力火車、本土天團玖壹壹、以及金馬最佳新人范少勳合作。7人在澎湖離島員貝嶼，歷時半個月以真人實境拍攝，企圖將員貝嶼打造成「耍廢浪漫天堂」，節目更邀請阮經天、周曉涵、李霈瑜等演員共襄盛舉，一同召喚離鄉的遊子回鄉打拼。 上週播出首集後，觀眾就被尤秋興的幽默魂給迷倒，他雖自認不擅與人交談，但渾然的冷面笑匠功力，是完全毫無顧忌的撕開了酷酷搖滾大叔的外表。加上夥伴顏志琳飆唱猶如行走CD的好嗓音，兩人圈粉地位堪稱該節目的首席。 而身為戶長的國民媽媽林美秀，是團隊裡唯一的一朵花，從下水餃到刷油漆，由內打理到外，串起的笑料讓節目完全不用怕冷場。另外「玖壹壹」的洋蔥則擔任康樂股長，酷酷的春風聊開後竟讓林美秀稱他藏著不小心會天雷勾動地火的魅力。 這幾位頂著三金光環的7人團隊，除了在海景第一排露營區成立「Chill High High社區再生創意團隊」融入當地生活，更幫當地打造網美地標，種起植栽外，還經營起動物園。加上結合賞鷗、種植珊瑚、海廢再生體驗的遊程，將為台綜實境再一次注入創新的活力。 《紳士任務》30歲後的職涯，如何走出迷霧圈套？ 台綜《紳士任務》除了有王陽明、鄭人碩主持，也另結合專業人士組成「紳士導師團」，各司其職協助12位被改造者進行改變計畫。