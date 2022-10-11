晶華、雲品9月營收俏 飯店業摩拳擦掌迎解封

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者江明晏台北11日電）疫情流感化，飯店股9月營收復甦，晶華國際酒店年增34.5%、雲品國際酒店年增69%，除了國旅內需市場持續發威，也看好「0+7」政策上路有助於國外旅客緩步回流。 晶華國際酒店公告9月集團合併總營收為新台幣4.8億元，較去年同期增加34.5%。 晶華說明，雖然國旅補助已於9月初結束，但隨著疫情流感化以及新世代疫苗已開始接種，民眾對於疫情已較平常心看待，台北晶華酒店客房表現逐漸回穩，營收也較去年大幅成長72.69%，而餐飲仍然保持一定的熱度，帶來相對穩定的業績表現，並且已回復到疫情前的水準，營收較去年成長約37.64%。 晶華進一步指出，集團營運的成長動能也來自於旗下子公司的營收挹注，與去年同期相比，太魯閣晶英酒店營收成長21.96%、台南晶英酒店成長42.16%，晶泉丰旅和捷絲旅也分別成長35.39%及40.43%，各子公司的經營績效表現亮眼。 隨著邊境逐步解封、「0+7」入境免隔離政策即將上路，疫情前以國際商旅為主要客層的台北晶華酒店也將迎來復甦曙光。 晶華指出，雖然住房市場在過去兩年皆以國人為主，但是晶華持續與國外旅行社、航空公司、會展產業（MICE）主辦單位以及海內外企業客戶互動，日前也針對新加坡、香港、日本、韓國、以及北美市場規劃適合的住房專案，同時善用Regent以及IHG的全球訂房網絡，爭取國際商旅下榻。 而看準歸國華僑與來台商務客的目的性旅遊將大幅增加，待在台灣的天數也加長，晶華將規劃Stay Longer （7天以上）的住宿專案； 針對蓬勃發展的國旅市場，台北晶華酒店則是與新加坡航空攜手合作入住送機票的活動，甫一上架，上百間訂房隨即搶訂一空。 雲品國際酒店9月合併營收1.75億元，年增69%，1月至9月累計合併營收為13.91億元，年增46%。 展望第4季，雲品看好10月13日起放寬邊境管制為「0+7自主防疫」，同步取消旅行團禁團令，將能夠有效提升君品酒店住房率與調整住客結構，而雲品溫泉酒店也步入國旅旺季的第4季，二間飯店將能夠保持住房暢旺的業績，同時年底也適逢婚宴、工商團體辦理宴會的高峰期，將能維持雲品整體的營運復甦。 另外，在尾牙、春酒與喜宴等餐飲宴會上，雲品持續接單至明年下半年，使得9月營收較8月維持穩健的微幅成長，期待營運將逐步恢復疫情前的水準。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱