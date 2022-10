▲ 蘋果30W充電器。(圖/翻攝自9to5mac) 文/Buffy Kao 歐洲議會於上周通過新法,強制規定2024年起,歐盟境內所有智慧手機、平板電腦等電子產品的充電接頭,一律採用Type C規格,預計將會對一向堅持使用Lightning接頭的蘋果公司造成巨大影響,今天我們就來從國外新聞報導學TOEIC測驗相關英文吧! Apple must change the connector on iPhones sold in Europe by 2024 after EU