2022黑面琵鷺保育季10月16日登場 黃偉哲邀請親子同遊台南尋找傷癒黑琵順道吃美食

【記者劉彩雲/臺南報導】 國際保育候鳥「黑面琵鷺」陸續飛抵台南棲息度冬，為觀賞沿海冬候鳥活動拉開序幕，台南市政府主辦、台南市生態保育學會執行以【黑琵展翅、夢想翱翔–一起尋找傷癒黑琵】為主題的2022黑面琵鷺保育季系列活動，將於10月16日在七股特生中心黑面琵鷺展示舘登場，今(11)日在台南市政府民治市政中心舉辦行前記者會，市長黃偉哲邀請各地民眾趁秋高氣爽之際，來台南體驗一次生態旅遊，除了觀賞黑琵和過冬候鳥大飽眼福之外，也可大飽口福品嘗新鮮海產和各式地方美食號召全台親子民眾前來台南賞黑琵，呼籲大家也一起落實關心黑面琵鷺的保育行動。 [廣告] 請繼續往下閱讀 七股之星楊欣樺演唱「黑面寶貝」及「晚頓」、市立學甲幼兒園「8隻小黑琵」表演小小黑琵愛跳舞（oh!Happy day）揭開序幕後，市長黃偉哲表示，黑面琵鷺是世界級的珍稀嬌客，而全球黑琵族群逐年成長，2022年全球普查總數達6,162隻，首次突破6,000隻大關，較去年5,222隻增加940隻；台灣保育有成，是因為民眾的素質和政府對保育的決心，讓來台灣過冬的黑琵達3,824隻，超過全球總數6成，台灣是全球成長幅度最明顯的地區，相較去年增加692隻。台灣的黑面琵鷺保育工作始於台南，從陳唐山、蘇煥智縣長及賴清德市長及他以來，歷經2、30年的保育，台南的黑面琵鷺數量有2,158隻，占全台灣的56.4%，刷新去年記錄，主要在學甲濕地、七股、四草地區，顯見台南是黑面琵鷺在台灣的最大棲息覓食場所，也代表台南在棲地的優化成果逐漸顯現。 農業局長李建裕指出，今年第一隻來台度冬的黑面琵鷺，於9月10日飛抵七股黑面琵鷺保護區，隨著北風吹起，陸續有黑琵族群飛來，七股保護區已經聚集468隻黑琵，展開牠們在台灣為期半年的度冬生活，歡迎全國朋友於活動當日，至七股保護區欣賞黑琵曼妙舞姿。 2022黑面琵鷺保育季10月16日登場，系列活動包括台灣金龜車俱樂部賞黑琵打卡逍遙遊、王丁乙及李德添木雕環保黑琵創作展、黑琵保育季繪本第3輯渡冬「黑琵北返」、2022黑琵親子輕旅行、找尋台南市長黃偉哲任內野放「T85、T95、T97、T98、N13、N14、N17、N18、N19、N20、N21」黑琵來渡冬。活動眾多，請全國大小朋友一同來台南，賞生態候鳥、吃特色美食。 宅港國小校長曾千純帶領學生宣布今年黑琵保育季繪本出版第3輯渡冬的過程後，市長黃偉哲特別在已經出版的第1、2輯繪本及第3輯渡冬樣本一一簽名留念。 包括林務局嘉義林管處秘書鄭鈞謄、農業局長李建裕、民政局長姜淋煌、市議員蔡育輝、新聞暨國際關係處處長蘇恩恩、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長王開玹、台江國家公園管理處副處長許嘉祥及保育研究課長王建智、雲嘉南濱海國家風景區管理技正王美欣、特生中心七股研究中心主任洪夢棋博士、台南市議長郭信良特助林佳佳、七股區公所主秘劉志琮、市議員李宗翰及沈家鳳、陳秋宏助理、新營分局長斯儀仙、台南市社區觀光關懷協會理事長許秉祥都到場。 黃偉哲表示，秋冬之際來台南除了賞鳥之外，台南的海鮮非常多樣美味，還有許多著名美食和小吃，歡迎全國民眾大手牽小手，來台南參加黑面琵鷺保育季活動，除了觀賞黑琵和沿海各種過冬候鳥，也大飽口福一番。 圖1:黑面琵鷺陸續飛抵台南度冬 黃偉哲邀請親子同遊台南尋找傷癒黑琵順道吃美食。 圖2:七股之星楊欣樺演唱「黑面寶貝」。。 圖3:宅港國小校長曾千純帶領學生宣布今年黑琵保育季繪本出版第3輯渡冬的過程。