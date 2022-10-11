徵求蔡培慧車號挨告 許淑華競總副主委喊冤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者蕭博陽南投縣11日電）草屯鎮農會理事長林昆熠在LINE群組徵求民進黨南投縣長參選人蔡培慧座車車號，蔡培慧團隊今天報案。林昆熠說，他是惠德宮董事，會了解民代、參選人座車以便辦活動安排車位。 蔡培慧競選團隊指控，國民黨南投縣長參選人許淑華競選團隊副主委林昆熠在通訊群組徵求蔡培慧的車號，有侵犯隱私疑慮，且林昆熠與黑道關係密切，讓團隊感到憂心，因此到南投縣警察局草屯分局報案，警方依涉嫌妨害秘密罪、恐嚇罪、公職人員選舉罷免法受理。 蔡培慧今天接受媒體聯訪表示，她近日都睡不好，因為，林昆熠說要查她的座車車號，不只讓她害怕，她的競選團隊、支持者也很擔心，尤其她的支持者近日常被人關切「要小心一點」，她也覺得為何公開點名要查出蔡培慧座車車號。 蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡指出，林昆熠曾涉酒店打人事件，並與地方黑道勢力關係密切，林昆熠行徑讓蔡培慧競選團隊感到憂心，今天前往草屯分局報案，並嚴斥南投善良、純樸民風不容破壞；許淑華團隊行為嚴重侵犯個人隱私、人身安全疑慮，也對蔡培慧支持者產生身心壓力。 對此，林昆熠以草屯惠德宮董事兼總務組長名義發出聲明稿表示，日前在保安宮看到南投少見的某品牌豪華名車，一問才知道是蔡培慧座車，他是惠德宮董事，依廟方禮儀習慣，會主動了解民意代表、參選人座車，因此，才在通訊群組詢問蔡培慧的車牌號碼，以便將來辦活動事先安排貴賓停車位與入場動線。 林昆熠指出，選舉期間參選人每天跑地方，搭乘車輛車牌並非機密，勤跑基層的地方首長、立委、議員等公眾人物，車號都不是祕密，地方社團、宮廟每天接待相當多參選人，長久以來並無參選人反映類似問題，問車牌就是恐嚇、侵犯隱私，「綠色恐怖」進入南投縣。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 林昆熠說，蔡培慧擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間，2020年曾透過前南投農田水利會長林庚辛邀請他至服務中心辦公室喝茶，尋求支持，同年也到他的公司拜訪，私下拜會就3次。礙於理念，無法成為蔡培慧的團隊，曾表示希望蔡培慧諒解，但不能因為他不支持，就開始羅織罪名。 林昆熠表示，他曾參與選舉，如今身為草屯鎮農會理事長、公司負責人，對選舉略有了解，沒有人會去恐嚇選情低迷、當選無望的參選人；蔡培慧團隊報案指他侵犯隱私權、恐嚇，涉及誣告罪，也指他與黑道關係密切，更涉公然侮辱、誹謗罪，他會提出告訴。（編輯：謝雅竹）1111011