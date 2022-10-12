週慶史上最寵粉ELIXIR怡麗絲爾小金管正貨直接送、頂級乳霜買1送9、保濕4品竟然不到2000，大賣預警！原地變身《月水金火木土》女主很可以

2022週年慶真的太好買~資生堂ELIXIR怡麗絲爾推出史上最寵粉組合，爆水珍珠霜一組4品不到2千、膠原50緊緻霜買1送9！不只如此，連超人氣的明星商品小金管都直接送你正貨！看到這3大神之組合推出，M編唯一擔心的只有自己搶不到！更別說這些組合都超符合25歲+以上膠原蛋白流失的凹凹臉，趁週慶搶來囤正是時候！ by 花漾543 – 2022/10/12 更新 2022週年慶怡麗絲爾最好買！搶救流失膠原蛋白還抗通膨 通膨漲不停，荷包跟著縮水，資生堂ELIXIR怡麗絲爾卻超級大方、超級寵粉，給出前所未有的好康優惠！不得不說今年週年慶最抗通膨的組合就屬ELIXIR怡麗絲爾！為什麼這樣說呢？根據M編蒐集的週慶情報做比較，ELIXIR怡麗絲爾打趴它牌勝出的4大強項就是：1.贈品給的實用又澎拜、2.價格超佛、3大手筆直接送正貨、4.主商品都是高端抗老乳霜與精華，不快趁現在收還想等何時！ 錯過這次都覺得對不起自己！尤其這次怡麗絲爾週年慶組合，每一組都在搶救膠原蛋白流失的凹凹臉，已過了25歲青春歲月的M編實在太需要，每次看FB跳出N年前回顧，對比現在都無限懷念當年膠原蛋白飽滿的臉蛋！加上最近在追《月水金火木土》，看到女神級的朴敏英明顯流失膠原蛋白，臉蛋凹陷又顯老，讓M編膽戰心驚說什麼都要緊緊抓住膠原蛋白的尾巴！ 20、30、40世代，都能找到專屬的膠原蛋白神隊友 女生一旦年過25，膠原蛋白流失的速度可說是雪崩程度，一開始是肌膚乾燥失去光澤，到後來就凹陷崩塌、鬆垮紋路衝出攔不住！身為美妝界的膠原蛋白抗老專家，ELIXIR怡麗絲爾對膠原蛋白有著耗時近40年的深入研究，結合AI科研技術精準找出肌膚老化的關鍵，能真正從底層撐起肌膚，幫助內建ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ彈簧！ 針對20歲+的肌膚，就用「彈潤爆水珍珠霜」，加入多種獨家膠原蛋白成分，再搭配日本Akoya珍珠萃取，從根本給予肌膚保濕彈潤的珍珠光，在日本被譽為人生第一瓶輕乳霜！ 30歲+則是時候給肌膚穿上彈力緊塑衣! 拯救垮臉就擦有「彈力網精華」之稱的彈潤時控精粹，蘊含修護複合精華和多重膠原蛋白成分，結合智慧薄膜技術，補充肌膚潤澤彈力hold住肌膚澎彈亮與完美45度側臉！ 40歲+則有重磅頂級乳霜「膠原50緊緻霜CP」，號稱行走人間的膠原蛋白！以全系列最高濃度「50倍高濃度膠原蛋白」，搭配高濃度玻尿酸注入肌膚，一抹瞬間緊、提、嫩、彈！ 針對這搶救膠原蛋白的3大神品，ELIXIR怡麗絲爾在2022週年慶推出驚喜組合甜甜價~全部收下都划算！ 20歲+熬夜沒在怕入手「爆水珍珠霜組」彈潤膨皮不流失！ 4品不到2000元！小資女們快衝啊~無痛入手第一瓶輕乳霜，還加ELIXIR怡麗絲爾連續15年熱銷第一的彈潤保濕水和彈潤保濕乳，再搭配小金管，替肌膚全天保濕，守護膠原蛋白不溜走~完整的水、乳、霜、防曬保養，無論露營或外出旅行都很方便~ 爆水珍珠霜組 NT1,800(價值NT.2,391)