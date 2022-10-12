寶成蔡氏父子出手！新法餐北市開幕

▲寶元紀集團，今（12）日宣布將在20日開幕位於南京松江商圈的法式餐飲品牌「le beaujour」。（圖／記者黃仁杰攝,2022.10.12） [廣告] 請繼續往下閱讀 寶成國際集團前董座蔡其建與長子蔡明倫以茶與款待為初衷的生活品牌寶元紀集團，今（12）日宣布將在20日開幕位於南京松江商圈的法式餐飲品牌「le beaujour」，聯手紐約空間設計師Lillian Wu、亞洲最佳女主廚陳嵐舒，透過集團藏茶，展現茶與法餐的全新激盪，創造細緻優雅的新餐飲體驗。 寶元紀總經理蔡明倫受訪表示，品牌從2年多前即開始籌備，看遍台北市各個可能的地點，最終選定位於南京松江，由法國精品愛馬仕(Hermès) 御用建築團隊設計的建物，以飯店寓邸為定位，挹注藝術、文化和美學涵養，邀請Lillian Wu針對空間與氛圍精細設計，以簡御繁，配合陳嵐舒主廚當代法國風格，感受好茶搭配法餐帶來全新的味覺體驗。 ▲蔡明倫表示，不管是疫情也好還是全球大環境也好，對於寶元紀來說是很審慎去規劃餐飲和品茶。（圖／記者黃仁杰攝,2022.10.12） 而對於疫後的餐飲、飯店產業所面臨的挑戰，蔡明倫指出，在疫情期間確實有一些人才流失，要再次聘用有其困難度，而寶元紀要進入市場也需要建立消費者對我們的了解和認識，集團從茶出發，也增加了一些不同的發展，就如同西餐品牌開幕，也把茶的元素帶進來，相信是跟外界的想像和體驗滿不一樣的，雖然有挑戰但集團還是需要持續往前規劃。 蔡明倫表示，不管是疫情也好還是全球大環境也好，對於寶元紀來說是很審慎去規劃餐飲和品茶，可能喝茶本來就是有他固定的族群，不過未來品牌在經營上可能6成以上的客人並不是平常有在喝茶的，對茶不一定很了解，透過溪山行館和法餐不同的呈現方式，明年還有中餐廳、日式料理，都會做不同階段的露出，透過這些方式，讓本來就喜歡法餐、中餐的人品嚐蔡其建的一杯好茶，算是和生活的結合。 ▲蔡明倫認為，解封是一個轉機，尤其消費者開始敢外出消費，整體來說還是謹慎而樂觀。（圖／記者黃仁杰攝,2022.10.12） 「餐飲和旅宿隨著量體不同所遭受到的衝擊不太一樣」，蔡明倫說明，在今年初位於台中委託君品酒店經營的宴會廳「蘭克斯特」也剛開始營運，也請到米其林三星頤宮中餐廳的主廚陳偉強坐鎮，確實和其他品牌相比受到的衝擊並沒有那麼多「會好一些些，但是對比集團旗下的幾個事業體來說，宴會廳的影響會比較大一些些，但像是旅宿或是台北的店點都還在可控制的範圍裡面」，因為各項事業走的是品牌精緻化，在客席上的設計也沒有那麼多，因此因應設點和營運方式都有不同的應對方式。 而對於解封時刻，蔡明倫認為，解封是一個轉機，尤其消費者開始敢外出消費，整體來說還是謹慎而樂觀，這一兩年的規劃上的確有一些延期是因為疫情，不過在集團的各個品牌規劃上，很多細節包含家居、藝術品都要從國外拍賣、尋找，船運時間的延後當然有一些狀況，另外也因為疫情確診的關係，團隊也需要進行部分人力的輪調，因此約莫有半年的延期，不過中間很大部分也是和團隊重新凝聚，到底想要帶給消費者什麼樣的感受和場域，也花了一段時間。