明國門正式解封！「入境0+7上路」免居家隔離 8大新制懶人包

▲明起國境解封。（圖／記者蔡玟君攝） 記者朱祖儀／綜合報導 明（13）日國門正式解封，旅客入境採「0+7」新制，除了所有入境者可以免居家隔離外，禁團令限制也取消，且恢復入境免簽證待遇。為因應入境新制，國內醫療管制也有所更動。《ETtoday新聞雲》為您整理解封後相關規範懶人包。 1.恢復入境免簽證待遇 [廣告]請繼續往下閱讀… 9月29日起，全面恢復免簽證待遇機制。10月13起開放非免簽證國家得以「一般性社會訪問」及「觀光」事由申請來台簽證。但目前陸港澳人士不在放寬範圍內。 2.入境實施0+7免居家檢疫 所有入境者可免居家檢疫，取消發送居家檢疫通知書，只需要7天自主防疫。不過機場仍會提供4劑快篩，有症狀者維持原有攔檢機制；自主防疫期間有症狀應進行檢測，若需要外出，需有2日內快篩陰性結果。 ▲13日起入境實施0+7免居家檢疫。（圖／指揮中心提供） 3.防疫車隊、旅宿規定 0+7新制實施之後，無症狀者入境可直接搭乘大眾運輸工作，防疫車隊將優先載送有症狀的入境旅客，預計12月會再做滾動式檢討運作模式。防疫旅館則將全數回歸一般旅館經營，以後確診者將全面由集中檢疫所統籌調度。 ▲防疫車隊未來將優先載送有症狀者。（圖／桃機提供） 4.取消禁團令 明起同步取消禁團令，開放入境團體旅遊，但團體旅客必須由旅行社安排的專車運送，住宿原則一人一室，同行同團可採多人一室。旅客確診轉送與收治流程將依照現行通報機制辦理，由導遊協助處理。 ▲防疫車隊、旅宿與團體旅遊調整規畫。（圖／指揮中心提供） 5.教師學生快篩陰可到校 明起全國各級學校教職員工及學生於自主防疫期間，無症狀且有2日內快篩陰性結果可到校，但沒打滿3劑疫苗者需3+4，必須實施3天居家隔離，幼兒園、補習班及課後照顧中心比照辦理。另外，境外生也適用0+7，無症狀、快篩陰可上班上課。 6.移工入境也適用0+7 新制上路後，雇主應安排移工於符合1人1室且有獨立衛浴之旅館、移工宿舍或雇主自宅之地點自主防疫；產業移工及非重症高風險社福移工依規定快篩陰性，得於7日自主防疫期間內從事許可工作。 7.調降旅遊建議至二級「警示」