韓國旅遊全面解封！準備好韓國旅遊趣，給你最適合的韓國住宿推薦

台灣即將開放國境！日前已宣布自10/13起入境台灣改為0+7的自主健康管理模式，同時國境每日開放人次將提高到15萬，意味著想出國的朋友可以無痛就位啦！接下來出國回來就可以直接0+7囉。除了日本之外，韓國旅遊也是台灣人出國的首選之一，而且韓國政府現階段為了振興觀光，更提供台灣民眾入境韓國自由行免簽證措施到10/31，這段時間只需要申請K-ETA(韓國電子旅行許可)就好囉。今天就帶大家一睹最新韓國入境規定、了解韓國旅遊重點、解鎖精選韓國住宿，準備來一趟韓劇般的韓國旅遊吧！ 韓國自由行2大熱門城市韓國住宿搶先看，快筆記！ 韓國自由行首選就是首爾！首爾住宿、經典韓劇場景首爾民宿飯店通通有 【釜山住宿】去韓國也想賞海景就來釜山住宿，入住海景釜山民宿飯店 [廣告] 請繼續往下閱讀 最新【韓國入境】入境韓國注意事項一覽 韓國自由行最新消息：即日起至10/31止，台灣人欲入境韓國，只要申請K-ETA(韓國電子旅行許可)可入境韓國免簽；10/1起，解除入境韓國一日內需PCR篩檢的規定。 針對韓國入境問題，整理了快速問答資訊，輕鬆掌握韓國入境規定： 問題1：韓國入境要申請簽證嗎？ 答：過去韓國旅遊需要申請觀光簽證，但即日起至2022/10/31止，台灣人欲入境韓國，只要申請K-ETA(韓國電子旅行許可)就可入境韓國免簽。 問題2：韓國入境需要做PCR檢測及隔離嗎？ 答：韓國在10/1正式宣布全面取消原入境韓國一日內須進行PCR篩檢之規定，可視為全面開放國境。 問題3：要打新冠疫苗才能入境韓國嗎？ 答：韓國自10/1起全面解除防疫相關規定政策，包含繳交施打疫苗證明 & PCR陰性證明、及落地一日內須進行PCR篩檢等先前防疫相關措施皆取消，現在外籍旅客僅需在入境前或入境後填寫「檢疫資訊預填系統」登記個人健康狀態、疫苗接種情形等相關資訊(稱為 Q-code)。 韓國旅遊自由行住宿推薦 出國旅遊要能開心，選擇對的住宿是關鍵！有好的住宿，就能讓出遊期間舒適自在休息，為美好旅程增添色彩！今天針對韓國旅遊自由行熱門城市首爾及釜山，推薦幾間優質韓國住宿，不管是韓國飯店、還是猶如韓劇中經典場景的特色韓國民宿，多元韓國住宿選擇，平台把關+可靠評價，韓國旅遊選擇物超所值的韓國住宿入住更安心。