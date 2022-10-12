「藝人劉真就在我隔壁病房」！她40歲前拼命賺錢…差點心臟衰竭

▲劉真於2020年3月22日病逝榮總。（圖／翻攝自劉真臉書） 文／今周刊編輯團隊 「退休」就是休息？「退休」只能躺平？甫退休的成大老年學權威盧豐華不這麼認為，他點出，台灣人平均壽命超過80歲，這意指65歲退休後，你至少還有15年可以活。 很多人把「退休」視為一個句點，認為退休生活，是賦閒人生。但金融業退休的杜蘊宸，在一趟手術後決定暫停腳步、傾聽內心。杜蘊宸選擇的退休是逗點，更積極地活著，為自我、也為社會創造更大的意義。 [廣告]請繼續往下閱讀… 車子緩緩駛入新北市雙溪區，這座北鄰瑞芳、東倚貢寮的城鎮，絲毫沒有雙北都會的喧囂。走進當地唯二的書店之一「翫雙溪書苑」，50歲的杜蘊宸是書店主人，2年前，她從金融業退休後，便選定這裡，開啟人生下半場。 ▲50歲的杜蘊宸目前是書店主人。（圖／今周刊提供） 31歲當上銀行分行經理、41歲升至區協理，還持有神經語言程式學執行師證照，杜蘊宸的年輕歲月充滿拚勁，加班對她來說是努力的證明，賺錢就是她生活的重心。然而3年前，一切卻變了。 心律不整的毛病突然纏身，醫師警告她，不手術，恐怕會心臟衰竭。保險起見，她決定先做手術，但在做出決定的當下，她的想法卻很「鐵齒」：「死不了，就不理它，業績做完再說。」 然而住院時，「藝人劉真就住在我隔壁。」彼時，劉真因病玉殞，隨後她更聽聞她熱愛三鐵的學姊猝逝，「我感覺到，死亡真的離我很近。我是不是該停下來了？」杜蘊宸第一次起了「退休」念頭。 手術後，她申請留職停薪一年，「以前我看到求職者曾有工作空窗期，會覺得他們不負責任！」但當自己選擇停下腳步，她的心境也逐漸改變，原來，給自己一段冷靜思考的時間，或許是對未來更誠懇的負責；「我發現，比起拿到獎金、吃米其林餐廳，在山上看到天邊一顆很亮的星星，反而更讓我快樂。」 早在20年前就加入荒野保護協會的她，本就熱中自然生態活動，而閱讀也是一直以來從沒斷過的興趣，於是，2020年她正式從業界退休，並非打算「休息」，而是要把時間「浪費」在鍾愛的興趣上，結合閱讀與生態活動的獨立書店「翫雙溪書苑」，成了她的退休人生圓夢基地。 圓夢有了方向，下一個動作是務實地開出條件清單。對此，曾是理財顧問的杜蘊宸自然也有仔細思考；地點選擇上，雖然必須是有山有水、接近自然生態之處，但畢竟開業營生，總也得考量交通便利，「離台北一小時內、火車能到」成了重要附加條件。就這樣，離塵不離城的雙溪成了理想地。 再來是財務上的計算。過往一直為客戶評估「風險承受能力」的她，這回得面對自己的財務抗壓力。她估算，初期包括店租、裝潢，約需投入150萬元，預期正常情況下，每月應能獲利3~5萬元，維持生活基本開銷。「我索性把開店當成出國旅行，就算最後沒有賺錢，我還是有收穫。」 如今，這裡已經不只是一座書屋，更不時舉辦手作課程、走讀導覽、演講活動等，而她自己也更有時間大量閱讀、漫遊山林，偶爾騎著滑板車瀏覽雙溪風景，或與愛犬「農農」在店內相依。雖然目前書店營運狀況比她預想得更好，但對她而言，從中獲得的樂趣，早已超過營利數字。 省錢大作戰！超夯優惠等你GO ►春風110抽衛生紙「1包不到15元」！買一次全家用整年 ►毛孩專用 Dr.好骨力「1顆不到7元」！讓愛貓愛犬健康好靈活 更多今周刊文章