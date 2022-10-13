中共二十大报道：防疫加码 动态清零成中国政治形势风向标

中共二十大即将召开之际，中国各地相继加强防疫措施，个别省市甚至实施“一天两检”。受到疫情影响，十一长假期间中国消费和服务行业不景气，使动态清零再度备受质疑。中国国家卫健委解释，若不坚持清零，一旦被变种病毒破防将造成严重后果。分析认为，中国官员和官媒连日来护航动态清零旨在平息外界对二十大的揣测。二十大后清零松绑与否则取决于政治形势的发展。 中国“十一长假”结束后，包括深圳、上海、辽宁大连、浙江丽水等地发布通知，要求外来人员“三天三检”，而且24小时内必须进行一次核酸检测。 据《经济观察网》10月13日报道，12日开始，郑州高新区连续3天实施全民核酸一天两检，当地政府部门证实，对不参加核酸筛查的居民，健康码将弹窗提醒。据了解，郑州高新区一天两检的时间并非弹性，按照规定，上午采样时间为7点到12点，晚上采样时间为19点到24点。对许多居民上班通勤造成困扰。 网媒《香港01》记者向郑州市一名居民求证，目前郑州只有高新区是一天两检。民众若没有24小时核酸检测结果，不能搭乘大众交通工具、不能出入公共场所，问题是检测结果出得慢，许多人上班外出都受到限制。 广州市花都区10月13日也发布消息说， 对新华街和花城街部分区域；秀全街部分区域全体人员开展核酸“一天两检”。 网民对极端防控怨声载道 极端抗疫措施卷土重来引起部分中国老百姓强烈反弹。一名00后的女生在十一长假期间的贴文引起广泛关注。该女生说，她和男友开的车在高速公路路口上被贴了封条，没收了行驶证，理由是他们有“省外行程”，但是两人健康码都是绿码、也有24小时的核酸证明。两人只能按原路折返。 女生感叹说：“疫情偷走了大家好几年青春。大家从理解配合，到有点逆反情绪，直到现在完全麻木。包括她在内，很多人都产生了扭曲心理。” 上海退休教师顾国平对美国之音表示，他在网上看到山西略阳公安发出的通报说，10月6日两名驾驶人员“在行驶途中被确诊为新冠肺炎病例，两人擅自撕毁驾驶室封条下车吃饭、购物，致疫情传播被立案侦查。” 顾国平说：“你（当局）要把他们封起来，也要把他们安排住在隔离酒店。你不能把他们封起来，不能开窗、不能下来、不能喝水、没有新鲜空气。这是剥夺和威胁他人的生存权。这不能怪他们擅自下车。他们确诊以后。防疫部门没有采取果断措施把他们隔离起来。 ” 官方各种数据也显示，动态清零持续影响大众在十一长假的消费和外游意欲。 动态清零持续打击旅游和电影业 中国文化和旅游部数据中心10月7日公布的统计数据显示，今年十一长假国内旅游总人数为4.22亿人次，同比减少18%，不到2019年同期水平一半；国内旅游收入约为2870亿元人民币，同比减少26%。 以往中国国庆假期是电影业的黄金周，不过今年票房收入未如理想，只有14.9亿，相比去年的43亿大跌近66%. 有评论认为，目前中国防疫形势紧张，有钱人有钱没处花，一出去旅游，随时可能被就地封控。更多的人是没有钱，也没有消费意愿和能力，导致传统消费旺季消费不景气。 上海人顾国平说，动态清零打击中国老百姓消费能力是不争的事实。 顾国平说：“我靠近上海市的七宝镇。现在那里三分之一的门面都关门了。景区也熙熙攘攘的很少游客。老百姓消费能力明显下降。在我们附近有一个爱琴海大卖场，将近一半的商铺都关门走人了。” 外界关注中国的极端防疫政策会否在二十大结束后逐步松绑。《人民日报》则连续三天发表署名文章，力挺动态清零，包括10月10日的《增强对当前疫情防控政策的信心和耐心》、10月11日的《“动态清零”可持续而且必须坚持》、以及10月12日的《“躺平”不可取，“躺赢”不可能》，重申习近平在“清零政策”上的立场，包括“坚持就是胜利”，“躺平没有出路”，“中国当前疫情防控政策符合国情、符合科学，是行之有效”等。