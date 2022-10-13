「這真的是我想要的生活嗎？」先進入美麗佳人【理想生活相談室】讓夢想的實踐，用理財替自己實現！

很多女性習慣將真正想做的事、想過的生活，偷偷隱藏在日常生活中，因為大多數的人會礙於現實狀況無法自由選擇，只好無止盡的妥協跟延遲，但往往就在不知不覺中蹉跎錯過。此刻的妳也想快快擁有自信勇氣，過上心中理想生活的日子嗎？那不妨進入美麗佳人「理想生活相談室」來找尋契機吧！ by 花漾543 – 2022/10/13 更新 夢想，是需要先行動才有可能實現的 每個女人所憧憬的理想生活，就像是一千個人心中有一千個哈姆雷特般，是屬於自己價值觀且獨一無二珍貴的存在，它可能是飛向世界任何城市、說走就走的浪漫旅行、可能是在某一天可以開設心心念念已久的夢想小店、努力達成出國進修某個科系的生涯規劃、想要提早退休享受財富自由的愜意人生、甚至是買下那心心念念的絕美珠寶或包款…這些眾人各異的理想生活，無關格局大小，關鍵是要在需要時刻擁有所謂的「底氣」可以做出完成的選擇。 實踐夢想 成就理想生活 擅用「財商」，開始累積妳的自信底氣籌碼吧 「底氣」聽起來很抽象，其實那是一份籌備已久的自信，現實點來說，便是理想生活需要有規劃與行動的去累積底氣的籌碼，籌碼就是自己所累積的財富存款，畢竟錢不是萬能，但沒有錢卻萬萬不能。尤其隨著年齡增長累積，妳會更加深刻有所體會這個存在的真實面，無論是如何在有限收入替自己存下出國進修或旅行的費用、買房頭期款、孩子國外留學教育基金、開設夢想小店的第一桶金、甚至是讓退休生活過得富足且無虞…都需要借助自身的”財商”來達成，當妳開始懂得了解並面對理財投資的訊息時，其實也就朝著成功過上理想生活的目標更進一步了！ 實踐夢想 成就理想生活 用最適合自己的投資理財方式，描繪未來理想生活藍圖 不管是每天省下買咖啡的零錢、333儲蓄法、網路上那些懶人存錢法，或是相關儲蓄法則，其實都該將重點放在如何「錢滾錢」，才是最事半功倍的存錢方式。同時以最符合自己生活需求的方式去進行。 因此，《美麗佳人》特別與《國泰e家人》攜手開啟「理想生活相談室」，讓美佳人透過填寫問卷，了解自己在實現理想生活的旅途上，最需要的建議與幫助。《國泰e家人》作為國泰投信的線上基金平台，擁有許多理財優勢，從國泰品牌優質基金到ETF募集搶先申購，還有最專業、最即時的投資趨勢分析，提供投資人便利的數位理財服務，為的就是讓每個正朝著理想生活邁近的妳，能夠擁有更多累積財富、底氣與自由自信的生活選擇權！