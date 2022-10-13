地產商Zekkei Properties與星野集團聯手 虹夕諾雅酒店式公寓將於2026年秋季正式進駐二世古

香港2022年10月13日 /美通社/ — 地產商Zekkei Properties宣布由星野集團營運其位於北海道上比羅夫滑雪場最高點俱知安町的全新奢華度假項目。 日本奢華住宿品牌虹夕諾雅秉持凡事待客以誠的營運哲學，素來獲得外界認可及褒獎。現時品牌旗下有八間酒店，每間均以特色主題配合當地獨有體驗。虹夕諾雅二世古作為品牌的第九站，也是品牌懷抱摯誠待客之道首次與地產商聯手打造的酒店式公寓。 酒店式公寓將提供「Ski-in ski-out」雪場連接式住宿體驗，無縫連接比羅夫滑雪場，配合無與倫比的醉人美饌，與自然美景渾然天成，全年無休。公寓內的樓頂溫泉面向羊蹄山，與景色交錯互融；而住戶或訪客更彷如化身當中一景，眺望整個滑雪渡假村。該酒店式公寓計劃於2026年秋季正式開放，為有興趣的買家帶來獨到難逢的機會，真正擁有兼具專屬款待服務的物業。 [廣告] 請繼續往下閱讀 背景 二世古素來憑藉日式滑雪度假村體驗及輕柔如綿的雪感，吸引世界各地的旅客。在此，我們每季皆見證自然的奧秘 — 春之際，雪水融化潺潺流動；夏與秋樂於邁步羊蹄山，登峰造極；冬來，白雪歸來連天。滑雪場地勢萬變，加上虹夕諾雅「堅守大地原始風貌、歷史與文化」的品牌哲學，公寓不僅蘊藏待客以誠的宗旨，更充分體現二世古的住宿風格。 是次奢華酒店式公寓由擁有17年豐富地產經驗的Zekkei Properties負責開發，可供分拆銷售，業主購入後則可參與星野集團旗下的出租計劃，每個單位皆虹夕諾雅以最高規格提供酒店式管理及服務。 歷史悠久，四通八達 項目的原址是山田溫泉，為二世古歷史上第一所溫泉酒店，於1897年至2010年期間營運；而時至今天，六層高的全新項目之地點正好向其致敬。項目位處比羅夫行人商店街頂端、亦即Skye Niseko之上，距離餐廳酒吧林立的滑雪後活動勝地比羅夫中心只有幾分鐘步程。項目位置亦連接附近的最佳滑雪度假村Grand Hirafu