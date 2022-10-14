業者推線上旅展 日韓團遊2萬有找

▲「釜山樂天世界5日」將安排至今年3月甫開幕釜山規模最大「樂天世界Magic Forest」，每人18,900元起。（圖／雄獅旅遊提供） [廣告] 請繼續往下閱讀 歡慶國境解封！雄獅旅遊自即日起至11月10日舉辦「2022雄獅線上旅展」，推出日韓、歐洲、東南亞、紐澳及美洲出境旅遊商品，長線最高折5,000，搶攻第一波出國旅遊商機，旅客於11月30日前報名付訂指定國外團體旅遊商品，雄獅再送護照免費辦理，現省1,800元；國內旅遊部分則祭出每人最高千元優惠。 雄獅旅遊發言人賴一青表示，自宣佈國境解封，已收到許多出境旅遊需求，其中不乏大型企業員工旅遊，近半個月進單數超過6,000人，本週進單數更為上週2倍，其中8成旅客希望能於明年1月底前出遊。 旅遊目的地以歐洲居冠，尤其過年期間歐洲團體旅遊銷售已達8成；其次為日本，北海道、東京、大阪為熱門城市；排名第3東南亞地區，團費漲幅相對較低，以曼谷為例，較疫情前漲約2,000至3,000元，不僅深受消費者青睞，也吸引企業獎勵旅遊客戶詢問，近一週來包團已成交近500人次。 賴一青說，受到疫情影響，許多海外旅遊資訊尚待更新，自由行便利度不如以往，由於雄獅具海外分公司優勢，包含日本、泰國、美國、加拿大、澳洲及紐西蘭等地，能第一手掌握各國旅遊現況、最新景點及防疫政策，必要時也能立即給予協助，旅遊安全保障更勝以往。 為慶祝組團令解禁，雄獅線上旅展推出諸多抗漲商品，韓國部分，「韓國首爾5日」前往韓國愛寶樂園、松月洞童話村，每人最低14,900元起；想一遊疫後新景點，「釜山樂天世界5日」安排今年3月甫開幕釜山規模最大「樂天世界Magic Forest」，每人18,900元起。 針對國人最喜愛的日本地區，「日本沖繩暢遊4日」每人27,900元起，旅展加碼贈「銀河探險號半潛水艇」出海觀賞豐富海底世界；「東京迪士尼4日」前往2020年全新落成「角川武藏野Museum」、搭乘單趟Laview新型特快列車，每人29,900元起。 若想前往充滿熱情活力的東南亞，「解封峴港5日」一趟集齊順化、會安、峴港三城，再含電子簽證及VIP快速通關，每人26,900元起；「泰國曼谷芭達雅5日」保證入住泰國「曼谷文華東方」酒店，每人29,999元起，前10名報名付訂者，再享泰簽免費，現省1,200元。 在長線部份，線上旅展推出最高折5,000優惠，「澳洲布里斯本5日」旅展折5,000，最低43,900元起；「土耳其熱氣球10日」搭乘土耳其航空直飛免轉機，再贈市價9,000元卡帕多其亞熱氣球體驗，最低54,900元起；「旅天下樂遊巴黎8日」最低56,900元起，12月31日前付訂，再送市價2,500元「夜訪巴黎」活動，體驗凱旋門、艾菲爾鐵塔、羅浮宮不同的夜間風情。 ▲「聖誕捷克雙堡10日」連訪捷克3大聖誕市集，每人最低55,900元起。（圖／雄獅旅遊提供） 聖誕跨年部分，雄獅精選歐洲聖誕市集推出「聖誕捷克雙堡10日」連訪捷克3大聖誕市集，安排布拉格伏爾他瓦河遊船午宴，每人最低55,900元起，限量1團；「澳洲跨年9日」搭上雄獅獨家雪梨跨年煙火派對船，還能坐上直升機一覽黃金海岸之美，旅展折3千，最低136,900元起。 此外明年長達10天的農曆春節假期，也為出國渡假的最好時機，線上旅展推出「迎春德國10日」旅客於11月18前報名享旅展折3,000，再加碼升等五星飯店兩晚住宿、免付全程小費120歐元，每人106,900元起。 針對自由行及國外票券部分，線上旅展祭出超值「首爾自由行5日」含來回機票及每人20公斤托運行李，住宿安排距離東大門步行僅約5分鐘的乙支路高爺商業公寓，旅展更加碼贈「T-MONEY交通卡」及「jetfi WIFI分享器5日」自助出遊超順暢，每人最低10,999元起。 自助旅遊必買交通券，旅展優惠9折起，「京成電鐵Skyliner特急券」旅展9折，每張493元起；「南海電鐵 特急Rapi:t車票」每張236元起；「東京晴空塔門票」每張386元起；「香港-機場快線車票」每張122元起。