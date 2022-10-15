用生命舉報？陸商人揭官涉貪腐 3天後墜樓身亡

中國大陸商人蔡雲峰「用生命舉報」的關鍵字，在今（15）日登上微博熱搜，引發網友高度關注，據了解，蔡雲峰上月18日在微博，實名檢舉甘肅省公安廳原常務副廳長姚遠夫妻等幾十名高官貪瀆、買官賣官，且還發表了不輕生聲明，怎料，當月21日卻被爆出「輕生」身亡，疑似遭到滅口。 [廣告] 請繼續往下閱讀 ▼蔡雲峰18日舉報官員貪腐，21日凌晨墜樓身亡。（圖／翻攝自財新網微博） 早在7月28日一個名叫「蔡雲峰用生命舉報」的微博帳戶發文，指出近期會發布一封實名舉報公安廳長，及其幾十名下屬的舉報信和影片，強調內容勁爆絕對真實，且還提到「如果我突然死亡，不是輕生」，不要相信他們的結論，希望大家能關注此事。 ▼蔡雲峰發布不輕生聲明。（圖／翻攝自「蔡雲峰用生命舉報」微博） 時隔一段時間，蔡雲峰在9月17日發出一張對話紀錄，只見他傳給湖南省衡陽市司法局原副局長廖曜中，「我的生命只有這兩天了，公安內部已經有人給我傳風了。可能針對我的計劃已經做好了，希望我死後您能把這個事情繼續下去。」最後，蔡雲峰拜謝廖曜中，並表示，希望我老婆不被連累。 ▼蔡雲峰17日傳訊息給廖曜中，表示自己生命只剩下2天。（圖／翻攝自廖曜中微博） 根據陸媒 《自由亞洲電台》 以及其它網友備份指出，蔡雲峰原在甘肅嘉峪關從事酒店業，所以與姚遠及其妻子林明宇相識2、30年，過從較密，他在9月18日發布長逾2萬字檢舉文，指出自己知道3件事，其中，「第1件事為2000年時，姚遠打算升副廳長，分三次從我這裡拿走了20萬，其中10萬塊錢給了時任廳長蔚振忠，隔年就升了副廳長。」 蔡雲峰表示，第2件事是升正廳的時候，「他（姚遠）跟我說送給時任省委書記陸浩現金30萬和一件古董，這件事秘書武文剛司機範保中都知道，後來武文剛還和我又說過這件事，當時林偉（省廳相關人士）也在場」。 第3件事則是姚遠幫女婿程華「安排工作」，蔡雲峰表示，程華沒什麼能力，晉升無望，姚遠找了時任北京市公安局長傅政華幫忙，「把程華安排在北京市公安局公交分局」；「具體拿多少錢姚遠沒說」，不過在事後一次宴席上，傅政華的老婆誇林明宇的鐲子好看，林明宇就去洗手間拆下來送人了，「她很心疼，說額外又搭了3個鐲子，然後就是罵程華。林明宇常帶3個鐲子，1個大純金的，1個高級和田玉的，1個高級翡翠的」。 蔡雲峰還上傳一段手持證件的自拍影片，他表示自己實名檢舉甘肅省公安廳原常務副廳長姚遠、其妻林明宇和幾十名高官貪瀆，曝光自己當甘肅公安系統賣官掮客的細節，但因字數太多一共有30多頁，全部念完時間太長，所以特此錄影證明自己在微博所言句句真實。沒想到9月21日凌晨，蔡雲峰卻離奇墜樓身亡，且他的微博發文皆已全數清空，有不少網友搜尋蛛絲馬跡，要求中國官方給出真相。 ●輕生不能解決問題！東森新聞關心您 生命誠可貴，輕生不能解決問題 退一步想，可為生命找到出路！ 珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線 輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我) 張老師專線：1980