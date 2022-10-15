美酒佳餚加美景 臺南維也納啤酒節拉開序幕

[廣告] 請繼續往下閱讀 【焦點時報/記者蔡宗武報導】由臺南市美術館、奧地利臺北辦事處及臺南市政府觀光旅遊局共同主辦之「維也納啤酒節」活動於今(14)日晚上拉開序幕，活動現場市長黃偉哲、奧地利台北辦事處處長陸德飛(Director Mr. Roland Rudorfer)、海地共合國大使潘恩(H.E. Ambassador Roudy Stanley Penn)、阿拉伯在臺商務協會理事長韓威爾(Chairman Wael Hamouie)、匈牙利貿易辦事處代表羅林(Representative Mr. Daniel Csaba Lorincz)、奧地利台灣文化俱樂部會長邵丹儒（Daniel ASCHAUER）、觀光旅遊局副局長林國華、臺南市美術館董事長蘇憲法、臺南市美術館館長林育淳、台灣應用材料股份有限公司幕僚長陸藍珠、奧地利商艾美斯電子束科技有限公司總經理雷夢思等貴賓蒞臨現場。 黃偉哲市長表示，自2020首次舉辦之「維也納藝術月」邁入第三年，歷年來透過各類型跨領域活動的舉辦，聚焦光點如藝術專題、音樂賞析與飲食文化交流等，展現臺南豐富的城市文化活力。今年特別配合奧地利10月26日國慶日，將「維也納啤酒節」活動規劃於10月份辦理，透過城市美景、音樂演出、美食佳釀等，產生跨領域、跨國際的對話與交流，也進一步呼應2024年即將到來「臺南400年」的「一起臺南，世界交陪」精神，一起感受臺南深度魅力，共築深厚友誼。 臺南市政府觀光旅遊局郭貞慧局長表示，本次是觀旅局與臺南市美術館及奧地利臺北辦事處第3度共同主辦「維也納啤酒節」，而今(14)日的「維也納啤酒節VIP之夜」在臺南市美術館2館四樓戶外平台開場，各國駐臺單位代表及多位貴賓一同享受清爽可口的奧地利精釀啤酒及「南旺夕陽」臺南款聯名啤酒，搭配由台南大飯店、玖二品生活廚房提供的美味餐點，更有台南晶英酒店及概念餐酒館福醺湯包出攤推出活動限定餐點，讓與會貴賓得以登高望遠飽覽城市夜景之餘，品味美酒佳餚、享受臺南在地DJ「民生電氣」帶來精彩的音樂曲目，坐擁視覺、味覺與聽覺多重滿足。 觀旅局表示，接續今日的貴賓之夜，隔(15)日美術館2館延長開館時間至午夜時分，民眾憑當日門票可免費參加晚上20:30開始的「維也納啤酒節」，現場邀請多組DJ與樂團演出，更設有各國美酒及各式餐飲攤販供民眾選購，歡迎大家白天走逛臺南各地景點、吃遍臺南美食，夜晚來到南美館沉澱身心，來場微醺的音樂美食之夜。