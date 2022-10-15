1009-1015一週大事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 一週大事關注焦點：俄軍大規模空襲烏克蘭／北韓頻射彈又派戰機／IMF下修全球經濟成長／英財相夸騰上任37天即下台／總統喊話北京「兵戎相見非選項」／邊境解封／蔡壁如因論文風波請辭立委／安平古堡名稱不變 ★俄空襲烏克蘭釀19死逾百傷 基輔獲北約軍援承諾 俄羅斯10日對烏克蘭全國多處發動數月以來最大規模的空襲，至少造成19死、逾百傷。蒲亭揚言要繼續猛烈「反擊」，俄軍便連續第2天對烏克蘭發動大規模飛彈攻擊，烏國中部第聶伯羅州地方首長表示，新的攻擊導致能源設施嚴重受損。美國為首的盟國12日在北大西洋公約組織總部召開會議，承諾將盡快提供烏克蘭更多的反飛彈系統以抵禦俄羅斯連番的猛攻。13日烏克蘭臨時被占領土收復部表示，過去一個月，烏克蘭武裝部隊已從俄羅斯占領的領土收復600多個聚落，其中75處位在具有高度戰略性的赫松州。 俄羅斯對烏克蘭發動自開戰以來最激烈飛彈攻擊後，西方逾50個國家12日在北約總部召開會議，承諾提供烏克蘭更多武器。（圖取自twitter.com/secdef） ★北韓近兩週頻射彈 首次出動150架戰機示威飛行 北韓自9月25日至10月14日頻發射彈道飛彈，並出動戰鬥機靠近韓國邊境進行示威飛行。其中，南韓軍方10月10日表示，北韓8日出動150架戰鬥機進行大規模空中攻擊綜合演習，軍方緊急出動F-35A匿蹤戰機應對。北韓媒體強調，這是北韓歷史上首次有150架戰機「同時出動」。北韓發射飛彈次數頻繁到前所未見，各界擔憂北韓可能準備恢復自2017年來的首次核試。美國警告，核試爆恐將是北韓新一波耀武揚威之舉的高潮。 軍事專家憂心，若北韓發射飛彈方式持續多樣化，南韓可能不足以應付。（中央社製圖） ★IMF再下修全球經濟成長至3.2% 2001年來最疲弱 美國9月消費者物價年增8.2%，高於市場預期。即使油價走跌，房屋租金、醫療等費用仍高漲，帶動核心物價漲幅衝上40年高點，外界預期聯準會在今年剩餘的兩次例會中可能決定持續積極升息。另一方面，國際貨幣基金（IMF）指出，受高通膨、俄烏戰爭與疫情大流行等一系列挑戰，全球經濟成長從2021年的6%，放緩至2022年的3.2%，2023年更將下降至2.7%。這是2001年以來最疲弱的成長情況。 ★英國經濟陷危機 財相夸騰37天被炒創1970年來最短任期 英國財政大臣夸騰14日在推特公布辭職信，他表示已經接受英國首相特拉斯要求卸下職務。夸騰成為英國自1970年以來最短命財相。首相辦公室表示，前外交大臣韓特已被指派為新任財政大臣。特拉斯9月宣布激進減稅計畫後，引發英鎊狂貶、債市面臨拋售潮，致使英國央行緊急干預市場，宣告將購買長期國債，避免發生金融危機。近日外界臆測，特拉斯可能會政策大轉彎，調整迷你預算案。 英國財政大臣夸騰14日辭職下台，成為英國自1970年以來任期最短的財相。（路透社） ★中共20大前北京高架橋出現反習標語 中國網路全面封殺消息