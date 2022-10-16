網美打卡指南！盤點北市3特色午茶

▲網美們IG打卡點又+3！盤點3大特色午茶，讓你一拍馬上飆漲讚數、粉絲數。圖為闇黑風潮來襲台北W飯店「WOOTEI午茶」系列攜BLVCK展跨界食尚。（圖／W飯店提供） [廣告] 請繼續往下閱讀 秋天不太冷也不太熱的天氣，正適合約上姊妹淘一起吃個悠閒優雅的下午茶，順便打卡IG美照漲一波粉絲！《NOWnews今日新聞》替大家整理秋季「3大特色下午茶」，讓你一次收藏吃起來。其中包含信義區最潮酒店W飯店推出的「闇黑風下午茶」，整套從鹹點到甜點都是全黑色，連紙巾都是黑色超特別；位於士林官邸附近的士林萬麗酒店，將劉亦菲與陳曉主演的超紅陸劇《夢華錄》裡頭的經典「花月宴」復刻端上桌，更特別的是，主廚每道菜都將唐寧茶多款茶品入菜，讓你每道菜都能吃出茶香；最後來到新竹喜來登大飯店，結合秋天盛產的栗子，期間限定推出「栗秋時分 午茶套餐」，各種濃郁栗香甜點，愛吃甜的「螞蟻人」錯過會心痛！ 台北W飯店 台北W飯店下午茶系列「WOOTEI午茶」正式進駐10樓WOOBAR以來，這回首度與法國「黑魂品牌」BLVCK聯名合作，主打從視覺到味蕾，打造闇黑系的法式浪漫。W飯店主廚與調酒師團隊，研發8款全黑色的夢幻小點與3款個性調飲，其中法式甜點深受顧客喜愛，貴氣代表「黑莓櫻桃竹炭馬卡龍」，夾心為新鮮黑莓熬製的果泥奶餡結合櫻桃果凍，口感豐富奢華，值得細細品味；還有「覆盆子巧克力杯子蛋糕」運用黑炭可可粉為蛋糕體增色，內餡擠入覆盆子果醬，上層則是竹炭粉及濃厚的北海道乳酪餡交融而成，一口咬下能夠品嚐到所有質地的層次，滑順和鬆軟相得益彰，甜而不膩。 鹹點方面，包含「澳洲牛肉竹炭小漢堡」是由竹炭漢堡包夾著經肯瓊香料粉調味的澳洲牛肉，搭配焦糖洋蔥及松露美奶滋，份量相當厚實。「烏來鱘龍魚子醬墨魚汁蛋白脆餅」主體為墨魚酸奶的蛋白丁和台灣生產的魚子醬，部分金箔做裝飾，絕妙組合烘托出海洋鹹香的氣息。喜愛品調酒的你也不能錯過「BLVCK TEARS闇淚」以龍舌蘭搭君度橙酒，添加黑莓果泥及適量的糖漿和萊姆汁，並在杯緣處附著「夏威夷黑鹽」作為眼淚的意象，融合酸甜鹹，又保留恰到好處的酒感。「LE NOIR黑伯爵」則採用伯爵茶浸漬的蘭姆酒為基底，注入萊姆汁和蜂蜜提升果香，讓微醺時刻更能恣意享受午後的慵懶氣韻。現在即日起到12/31止，在下午茶時段（14:30-17:30），雙人下午茶每套售價2,688元起，每人含1杯咖啡或茶及1杯主題系列調酒，隨餐附贈BLVCK品牌「闇黑小豬撲滿」兩份。 ▲W飯店主廚與調酒師團隊特地絞盡腦汁把所有小點與飲品都變成黑色，圖為揉合BLVCK的代表色和WOOBAR大膽前衛的風格研發3款個性調飲。（圖／W飯店提供） 士林萬麗酒店 吃膩甜品不妨來萬麗酒店嚐嚐中式菜點！此次萬麗酒店主打中式菜色卻「沒那麼中式」，原因是因為主廚王嘉傑運用英國皇室御用「唐寧茶」茶品入菜，讓你每一口都品得到茶香。私下熱愛追劇的王嘉傑透露：「以《夢華錄》劇中『花月宴』為創作靈感，將劇中絢麗畫面幻化成一道道的菜色，並以詩詞為核心創作每道佳餚讓饕客品嚐，以五感體驗如詩如畫的美食。」 首次攜手中式與西式搭配研發的菜點相當有特色，每一道菜都是一句詩詞，真的彷彿來到劇中劉亦菲「趙盼兒」的茶舖。其中有「海客何處尋瀛洲」，透明三角造型的決明兜子包覆著鮮甜的鮑魚、香菇，搭配大吉嶺莊園雙芬茶熬煮成的茶湯，溫潤鮮美且順口。兜子是一種歷史悠久的傳統菜餚，是宋代風靡皇宮的著名餚饌；「雙芬金露夜明珠」最特別的是主廚每天手工將明蝦去殼、去紅肉後製作成晶瑩剔透如同雲朵般的夜明珠，Q彈的口感搭配鬆軟且吸滿大吉嶺莊園雙芬茶湯的筊白筍，茶湯四溢，清爽彈牙。即日起到12/31士林萬麗酒店「唐寧茶精選套餐-花月宴」在館內萬麗軒餐廳限定上市，售價2880元起。 新竹豐邑喜來登大飯店 秋天就是吃栗子的最佳季節！新竹喜來登自10/8起至12/25每週六、日，下午14:30至17:00於飯店1樓「大廳酒吧」推出期間限定「栗秋時分 午茶套餐」個人下午茶，提供6款鬆綿清甜的秋栗主題甜點及1杯附餐飲品，甜點包含加入新鮮香濃栗子餡及酒香栗子香堤的「栗子蒙布朗」、軟綿化口「栗子吉瓦那」栗子蛋糕、選用日本白柚果醬及白柚輕幕斯製成酸甜交織「香柚塔」、「莓果奇想布丁」為柔滑草莓布丁加上覆盆子奇想甘那許及下午茶必嚐經典「原味司康」，另附鮮奶油及莓果醬；下午茶飲品則提供除了多款花果茶、咖啡，更有健康飲品「原味康普茶冰飲」，及限定特調「咖啡冰沙」、「草莓冰沙」、「莓好時光」風味紅茶。在活動期間每位480元起，飯店特別提醒：「平日用餐需於三天前預訂。」務必注意才不會白跑一趟喔！ ▲熱愛追劇的士林萬麗酒店萬麗軒主廚王嘉傑將超紅古裝《夢華錄》中的「花月宴」結合菜色搬上桌，最特別的是每一道菜都有使用英式唐寧茶入菜。（圖／士林萬麗酒店提供） ▲「雙芬金露夜明珠」最特別的是主廚每天手工將明蝦去殼、去紅肉後製作成晶瑩剔透如同雲朵般的夜明珠，Q彈的口感搭配鬆軟且吸滿大吉嶺莊園雙芬茶湯的筊白筍，茶湯四溢，清爽彈牙。（圖／士林萬麗酒店提供）