逛柿集 拿好禮 嚐鮮柿 評好柿 喝喝茶 吃拌麵 嘉義番路鄉農會第26年柿子節

波新聞─辜士陞／嘉義 嘉義縣番路鄉農會舉辦第26屆柿子節，現場除有茶蓆款待遊客、農特產展售、揉茶體驗等活動外並頒獎表揚農會績優理監事和傑出農民。包括農委會主秘范美玲、縣議會議長張明達、縣政府農業處長許彰敏、縣體育會理事長羅信富、番路鄉長林清根、鄉代會副主席陳正昇、嘉義大學觀光行銷系教授蕭至惠和學生及各界人士、遊客500多人到場参加，場面相當熱烈。 [廣告] 請繼續往下閱讀 由嘉義縣番路鄉農會主辦的柿子節於10月15、16日熱鬧登場～番路鄉柿子的種植面積320公頃，佔全國總面積70%，年產量超過6,000公噸，產量居全台之冠，有柿子故鄉之美譽。而柿餅也成了番路鄉最具代表性的風土物產，而番路鄉農會的柿餅口感厚實Ｑ軟、甜而不膩，值得一提的是每一顆柿餅都是由農會40幾位員工24小特排班精心製作，除了風味的撐握，過程更著重衛生與品管，創意無限的番路鄉農會更把柿餅升級研發為「柿果子、茶果子冰淇淋」還申請了獨家專利，讓番路鄉的柿餅從此翻轉升級，顛覆大家對於柿餅的傳統印象！令人愛不柿手，廣受所有年齡層喜愛，常常賣到缺貨！ 今年因氣候因素，柿子產量比往年少了5-6成，雖格雖然比往年高，但品質極佳，不管是銷售至各大拍賣市場的鮮柿還是加工做成柿餅的柿菁，都能賣得好價錢，讓堅守多年忍住沒有砍掉柿子樹改種其他果樹的柿農們終於一掃陰霾，露出久違的笑容，採起柿子的雙手，也變的輕盈了起來！農會為回饋消費者長久支持，今年萬物皆漲，農會堅持凍漲，為歡慶2022柿子節-番路鄉農會-飲冰柿茶集全店不限品項，來店(實體)消費「滿千送百」，促銷期限自 10/8至11/30止，歡迎民眾把握一年一次難得的促銷機會。 今年嘉義縣番路鄉柿子節，嘉義縣政府暨嘉義縣體育會亦配合柿子節擴大舉辦「運動i臺灣2.0「柿」在必「行」健走活動。於10月16、22從早上7點30分活動開始至下午5點，10月16兩日每天限額500名、可以先來晨光健走、漫遊山林、享受芬多精，全長七公里左右的健走步道，只要於折返點領取信物並完成健走，就可以領取代表番路鄉特色的精美好禮，還可以免費登記飲冰柿茶集的DIY手作課程。而10/22當天，更擴大舉辦健走活動，提供1500位的名額邀請大家一起來運動健走、品嚐美食、親子同遊，除了現場的精彩活動，同時也可以體驗全台最長的溜滑梯。 已經連續辦理第26年柿子節的嘉義縣番路鄉農會，今年延續大受肯定的「2022悠遊番路‧柿季茶鄉」活動主題，結合國產農特產品體驗行銷推廣活動，今年更有挑戰味蕾的二款新產品「阿里山青心烏龍茶&茶油乾拌麵」及「阿里山青心烏龍茶手感拉麵」上市搶鮮品嚐活動、農會請來田媽媽為民眾現場烹煮拌麵、拉麵，用在地新鮮食材，創意料理，要讓大家一試成主顧！|同時還舉辦「最佳好柿-試吃評比」競賽(由參加遊客試吃盲選，投票選出心目中的最佳好柿，第二天再公佈得獎結果並公開表揚得獎農民，藉以鼓勵柿農生產更高品質的最佳好柿)，同時還有非柿不可(鮮柿真空脫澀DIY)、茶看舊徑(傳統製茶團揉茶球)-製茶高手下山傳授民眾傳統茶揉布球技法、茶顏觀色(喝喝茶)-大小茶師為您奉茶.說茶、「柿界真奇妙」-嘉義大學、民和國中(中高級四健會員)帶您「柿.說.新.語」 體驗柿子科學探索闖關送好禮，另外還有農會推廣輔導的多元成果展、在地產業及美食展售會(攤位滿額購-500元，可至服務台兌換阿里山茶包或心想柿成紀念款限量魚型、立體口罩、還有優秀農民表揚、宣導闖關送好禮的好康活動。 嘉義縣番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，番路鄉的地理位置從阿里山的山腳處延伸到山腰，山腳下的柿子是全國種植面積最大也是最集中的地區，柿子的營養價值，遠遠完勝許多高單價水果！尤其是所含「多元酚 氧化酶」成份，讓削皮後的柿子表皮在空氣中氧化為褐色，「多元酚 氧化酶」這個成份據說會清除人體自由基，也是那些懂得適時適量品嚐鮮柿、柿餅的不老女神、男神維持青春不老的小秘密。 除了柿子，嘉義縣番路鄉海拔1千多公尺的山腰處，則是著名的阿里山高山茶栽培區，農會嚴選「產銷履歷」驗証原片茶葉為原料，為求完美無暇的風味及口感的呈現，歷經2年的鑽研及改良，終於在今年的柿子節慎重推出。趙幸芳自信的說；在一片拌麵紅海中，唯獨番路鄉農會推出的這兩款麵「阿里山青心烏龍茶&茶油乾拌麵」、「阿里山青心烏龍茶手感拉麵」最為出類拔萃，而且一點都不貴，保證大家在活動會場嚐一口，就會成為主顧！ 農會是農業政策和發展的推手，農民和農會的關係緊緊相扣密不可分，因此農會每年藉由柿子節的活動，精心安排每一個活動內容，期能吸引消費者蒞臨番路鄉，讓我們的農民有機會和消費者面對面介紹農產品，也讓消費者能看見農民辛苦打拼的一面、一覽農村田園的風光，並能接觸大自然的奧妙。 10月16日(六、日)、10月22日(六)連續二週，總幹事熱誠的歡迎民眾在光輝的十月，趁著好天氣呼朋引伴來來嘉義番路鄉「運動健走i台灣」品嚐農會新推出阿里山茶香拌麵、「最佳好柿」試吃評比(鮮柿試吃，票選出您心中的最佳好柿)、四健會員柿餅加工專業導覽…歡迎大家一起來，「逛柿集、拿好禮」嚐鮮柿.評好柿.喝喝茶.吃拌麵、漫步柿園.輕飲湯.悠遊番路.柿季茶鄉感受番路鄉農村質樸又純真的美好。 圖 ： 嘉義番路鄉農會第26年柿子節