創新企業 源自繁複思維 皇家禮炮More is More新奢世代的極繁主義 二代精神的超繁革新

有著自己堅持的跨世代品牌，大多自有其底氣！而這底氣來自一群新奢世代對生活儀式的薰陶，他們傳承父輩的經典靈魂，再乘上自己的豐富人生，二代精神的超繁革新，正帶動下一個創新經營的新奢浪潮。 將純粹的玻璃，在光影流轉下華麗重生；在滴答計時的齒輪裡，揭開人與人交流的繁華宴席，還有在未來工廠裡進行的色彩實驗，我們談論的是台灣一群最迷人的「繁二代」，看他們如何以繁盛、繁複、繁新精神與繁盛生活，鑄造新奢世代的企業版圖。 華夏玻璃執行長廖冠傑、合隆毛廠董事長陳彥誠、明昌國際董事長張庭維、AJ2 愛家概念創辦人蔡適宇與盈銓投資副總經理林庚鼐，他們同是被稱為企二代的一群新星，卻早已走出自己的創新格局，在市場上擁有一片繁榮，如同「威士忌之王」皇家禮炮以 21 年蘇格蘭威士忌作為第一瓶起家酒，走過了七十年歷史，至今仍不斷創新成為新奢貴族的社交品味代名詞，關鍵在於「繁」造就的調和美學。 從經典到繁新！「繁二代」邁向永續市場 傳承力量加上創新能量，能讓傳統產業開出繁盛的花，如同華夏玻璃廖冠傑將看似簡單純粹的玻璃，深究其複雜工藝，他發現玻璃膏的流動是非常複雜的現象，經歷了高溫熔融、物理及化學反應、冷卻成型等步驟，就像創造一位領袖的打磨過程，他勇敢突破華夏百年品牌的框架，內部創業開發自有品牌「AquaSoul 水晶靈」，更將 100% 可回收的玻璃產業推向永續發展的企業之路，並孵化更多專注手工玻璃技藝的新一代職人，而自己的生活更活出極繁精彩！品酒、衝浪、高爾夫球、健身、游泳和瑜珈樣樣來，如同皇家禮炮 21 年藍瓶以百年工藝裝盛高年份酒液，每一口都是浩瀚風景的縮影。 合隆毛廠董事長陳彥誠也分享瑞．達利歐（Ray Dalio）在《原則：生活和工作》中的創新精神，將生活、管理、商業和投資「調和」成一系列的「原則」，讓管理的每一件事都創新擇優、有至高效率，因而有更多新的挑戰等在前方，進而帶領團隊持續進步，「成功這件事，一日就可以丟棄。」陳彥誠從不因為一次成功而停下腳步，他持續推廣「鴻毛」的永續價值，一件羽絨衣需要 7 隻鵝的鵝絨，一床羽絨被約需 200 隻鵝絨或鴨絨，陳彥誠以永續理念加上設計巧思，與國內飯店業者合力延伸羽絨產品生命週期，成為「極繁」思考、再創經典的企業例證。 「你知道嗎？全球一年製造沙發使用的木材，要砍掉兩個台灣大的森林。」另一以「繁」取勝的新奢品牌