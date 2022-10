你曾想過珠寶也能輕盈懸浮於空中舞出曼妙生命力嗎?被歐洲譽為Innovator的珠寶藝術家趙心綺,大膽地採用具未來感與突破性的無重力技術,將過往只能在國際博物館、藝博會與拍賣會才能一睹真跡的CINDY CHAO The Art Jewel品牌作品,帶回亞洲展出近 10件品牌最經典的大師系列傑作,引領大眾感受藝術品的不凡靈光。 by 花漾543 – 2022/10/17 更新 揭開預約制神秘色彩,引領大眾一窺藝術珠寶堂奧 CINDY CHAO The Art Jewel 自 2004 年成立以來,秉持「建築感、雕塑性、生命力」三大藝術精髓,融貫東西的藝術美學,在國際上更已享譽盛名。迄今已有三件大師傑作獲得英、美、法三大國際權威博物館納為永久典藏,創下華人珠寶品牌歷史。