跟對人暢旺到年底！星座職場貴人曝

▲艾菲爾老師公布12星座的職場貴人，跟對人能暢旺到年底。（示意圖／pixabay） [廣告] 請繼續往下閱讀 職場上爾虞我詐，不但要克服困難達成公司KPI，還要習慣瞬息萬變的社會情勢，故有個助人助己的好同事非常重要，艾菲爾老師便提供12星座職場中的「貴人星座」，若在工作中與之交好，事業將能暢旺到年底，此外也需同時參考太陽、上升星座。 牡羊座 職場貴人：天蠍座 年底前，牡羊座的事業因為土星順行而逐漸回溫，而你的資源宮位即將迎來天蠍新月日食的轉折好運，這個時候足智多謀的天蠍座就是你的事業貴人，很適合在旁為你出主意，你們將會是這段時間事業上的最佳拍檔。 記得帶上你的小筆記本，拉著天蠍座同事一起喝杯咖啡，分析著當前項目的好壞利弊，畫出你倆合作的利益大餅，誘惑他進入你規劃的團隊陣營。 金牛座 職場貴人：雙魚座 年底前，金牛座的命宮會有滿月月食能量進駐，有機會遇到新的職場關係。你的人際宮位有順行的雙魚座木星，這個時候雙魚座的幸運無人能比，除了自帶幸運還能帶旺他人。 若你身邊有雙魚座的同事或領導，記得常約他們到喜愛的餐廳吃飯喝茶，沾染他們的好運氣，你的職場生活將會一路順暢到年底。 雙子座 職場貴人：摩羯座 年底前，雙子座的工作宮位有金星路過，職場上特別容易遇到貴人指引。在你合作宮位有順行的摩羯座冥王星，這個時候的摩羯座洞察事物的能力，不但可以為你指路，務實的個性也能為你分憂解勞，幫助你更順利的完成工作事項。 年底前，不妨黏著低調行事的摩羯座，適時的往他臉上貼金，你的職場生活會輕鬆愉快不少。 ▲艾菲爾老師提供12星座職場中的「貴人星座」，若在工作中與之交好，事業將能暢旺到年底（示意圖／photo AC） 巨蟹座 職場貴人：射手座