金鐘大勢林心如備戰紅毯第一美！Rose媽媽狀態超好、典禮開戰前回顧她復刻年輕的關鍵金句

話題影集《華燈初上》獲得11項提名，林心如身兼《華燈初上》總製作人及女主角，出道多年的她再次憑藉該劇入圍視后，曾說在名單揭曉前，刻意不看手機也不聽討論，不希望心情影響到工作專業，但聽到自己名字的那刻，還是忍不住衝出化妝間尖叫，蹲在直播電腦前，喜悅神情全被工作人員紀錄下來。期待已久的影視盛典即將到來，「Rose媽媽」林心如心情十分淡定，表示「一躺下去馬上睡著，做夢時間來不及。越到後面越放鬆，下禮拜可能節食戒酒。」而她的臉龐依然保持年輕緊實、漂亮與時光逆行，企圖心從娛樂事業版圖到保養細節都不放過，現在就來回顧她的致勝關鍵金句！ by 花漾543 – 2022/10/17 更新 「金句1 表演就是生命經驗的延續」 有所準備+做對的事，正是林心如維持自信美貌的秘訣！撇開一線女星光環，林心如一直是一個「有準備、有計劃」的人。從踏進演藝圈至今，林心如始終相當用心維繫外貌，不僅從青春期就積極做臉、保養；邁入一定年齡後，認真管理臉部輪廓與身材，吃對食物、多喝水、睡得好、保持運動習慣…都成為林心如生活中不可缺少的基本功。就是這些持之以恆的打底功夫，才能讓她持續保有令人驚豔的好狀態，美貌與演藝成就不斷邁向新巔峰。 「金句2 女人支持女人」 林心如飾演的「Rose媽媽」，因為個性直爽叛逆、重情重義，讓觀眾印象深刻，戲外林心如也非常照顧光酒店的所有姐妹，從前期影集宣傳到上線後稱霸冠軍，都帶著姐妹一同出席各大活動，「花子」劉品言和「季媽媽」謝瓊煖入圍最佳女配角，林心如也與楊謹華雙雙入圍最佳女主角，屆時金鐘紅毯上將有機會看到光酒店的姐妹們合體，粉絲紛紛直呼感動，果然從內在到外在都美。 圖片提供/Netflix、MarieClaireHK 「金句3 健康很重要，由內而外的保養也很重要」 保養要趁早就開始，林心如17歲就出道當模特兒，保養秘訣不斷進化，堅持清淡飲食但份量一定要吃得像皇帝，補充蛋白質讓身體健康。林心如時常在社群軟體分享自己的素顏照，水煮蛋膚質跟纖細身材，讓人完全看不出年紀，她分享保養方式，建議要經常運動，可多嘗試不同的運動，避免進入倦怠期，且要重視飲食均衡，該吃的蔬果、蛋白質和適量的澱粉都不能夠少，再加上定期施打鳳凰電波使她從裡到外更緊實膨彈、輪廓線條也更立體，根本不需要靠填充物！ 「金句4 隨時隨地美出新高度」 林心如真的完全達成逆生長！鳳凰電波療程因為效果明顯而且持久，更是她每年的固定保養行程。身為完美主義者，林心如表示：「天下本來就沒有不勞而獲的事，一定要不斷的進步並且適當的『投資』自己是必要的。」對此林心如大方透露，對於外貌青春儲值，她靠的正是鳳凰電波療程。 「金句5