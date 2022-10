【記者荷芳/台北報導】 [廣告] 請繼續往下閱讀 享受日出雲海的優美景色,搭配音樂饗宴、茶師茶席,在阿里山上交織出難忘回憶,嘉義縣瑞峰太和休閒農業區10/16日在海拔1314公尺的觀景台辦理「1314愛你99迎晨曦音樂會」。 瑞峰太和休閒農業區是阿里山最美的茶鄉,標高1314公尺的觀景台則是迎接阿里山日出最好的地點;每年的1314瑞峰太和音樂會總是吸引許多遊客前往,日出時分登上觀景台迎接曙光,在雲霧繚繞中聆聽動人薩克斯風樂曲,今年更擴大邀請年輕學子共襄盛舉,包括南華大學、吳鳳科大、嘉義大學等學校學生,帶來熱情電音,為活動注入豐沛生命力,阿里山茶人奉上熱呼呼茶湯宴席及精緻茶點,以及社區媽媽們親手準備草仔粿、炒麵、碗粿等在地料理,讓大家在音樂會中感受滿滿幸福感,現場還有打卡按讚送好禮及拍照抽獎等活動,滿足大家視覺、聽覺、嗅覺及味覺的極致饗宴,希望留下美好的晨曦時光。 瑞峰太和休閒農業區還可以體驗最在地的茶葉文化,包括體驗採收一心二葉、揉茶、品茗茶席韻味等;另外清香撲鼻細緻柔順的清新烏龍、抑或淺層烘焙修飾喉韻的好韻烏龍也是旅行最佳回憶伴手禮,歡迎遊客於秋冬暖陽中前往,活動詳情洽嘉義縣陽光郊遊社臉書粉絲專頁查詢。 https://www.facebook.com/ChiayiSunshineTour/ The post 1314愛你99迎晨曦音樂會 阿里山上交織難忘回憶 appeared first on 報新聞 Mega News.