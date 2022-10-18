【記者荷芳/台北報導】 [廣告] 請繼續往下閱讀 享受日出雲海的優美景色，搭配音樂饗宴、茶師茶席，在阿里山上交織出難忘回憶，嘉義縣瑞峰太和休閒農業區10/16日在海拔1314公尺的觀景台辦理「1314愛你99迎晨曦音樂會」。 瑞峰太和休閒農業區是阿里山最美的茶鄉，標高1314公尺的觀景台則是迎接阿里山日出最好的地點；每年的1314瑞峰太和音樂會總是吸引許多遊客前往，日出時分登上觀景台迎接曙光，在雲霧繚繞中聆聽動人薩克斯風樂曲，今年更擴大邀請年輕學子共襄盛舉，包括南華大學、吳鳳科大、嘉義大學等學校學生，帶來熱情電音，為活動注入豐沛生命力，阿里山茶人奉上熱呼呼茶湯宴席及精緻茶點，以及社區媽媽們親手準備草仔粿、炒麵、碗粿等在地料理，讓大家在音樂會中感受滿滿幸福感，現場還有打卡按讚送好禮及拍照抽獎等活動，滿足大家視覺、聽覺、嗅覺及味覺的極致饗宴，希望留下美好的晨曦時光。 瑞峰太和休閒農業區還可以體驗最在地的茶葉文化，包括體驗採收一心二葉、揉茶、品茗茶席韻味等；另外清香撲鼻細緻柔順的清新烏龍、抑或淺層烘焙修飾喉韻的好韻烏龍也是旅行最佳回憶伴手禮，歡迎遊客於秋冬暖陽中前往，活動詳情洽嘉義縣陽光郊遊社臉書粉絲專頁查詢。 https://www.facebook.com/ChiayiSunshineTour/ The post 1314愛你99迎晨曦音樂會 阿里山上交織難忘回憶 appeared first on 報新聞 Mega News.