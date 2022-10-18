2022聖誕預備～年年秒殺的《迪奧2022聖誕倒數日曆》和《藍星唇膏黑曜珠寶盒》搶先公開！網友大推必收的週慶五大明星組，趁早下單成為迪奧小精品收藏家！

即將揮別紛擾的2022，歡慶年末迎接新的一年，DIOR感受到大家呼喚了，揭開週年慶的同時，也驚喜獻出華麗聖誕禮《迪奧2022聖誕倒數日曆》、《藍星唇膏黑曜珠寶盒》，以金色星盤開啟倒數，搭配五大明星組合：逆時能量精華、玫瑰微導精露、癮誘粉漾潤唇膏、Miss Dior及J’adore香氛，讓妳直接踏入時髦精緻女人的質感日常。 by 花漾543 – 2022/10/18 更新 週年慶最大驚喜！《迪奧2022聖誕倒數日曆》耀眼現身 有史以來第一次！週年慶的大驚喜～《迪奧2022聖誕倒數日曆》華麗登場！每年最耀眼、卻也最難買的DIOR聖誕倒數日曆，今年不但提早曝光、入手還能享受百貨滿額優惠真的太開心！以「閃耀星辰，夢想聖誕」為主題，出自義大利當代藝術家PIETRO RUFFO之手，在星夜花園中熱鬧起舞，而迪奧蒙田大道30號幻化成為北極星斗，被大熊座、小熊座、天龍座、鹿豹座等環繞簇擁，8 大星座輕靈共舞，呼應迪奧先生的幸運數字，也為今年聖誕迎來美好祝福，讓你打開日曆就有驚奇浪漫的視覺饗宴！ 24扇小窗後的禮物也是前所未有的華麗精緻！玫瑰小粉鑽精華、高訂玫瑰霜、藍星唇膏、香氛世家與Miss Dior……每格都藏著DIOR最熱賣的人氣商品！香氛蠟燭更換上限定聖誕包裝，能搶先擁有DIOR 24個夢幻小精品真的太幸福，10/20在台北信義新光A8首賣，10/21起在台北京站、台北 101、台中新光三越、高雄漢神巨蛋櫃點開賣，每年限量推出的聖誕倒數日曆都秒被搶光，這次絕對要拚手速珍藏！ 聖誕倒數日曆 限量收藏 迪奧2022聖誕倒數日曆 NT18,000 不到萬元入手DIOR精品小廢包！讓女人美夢成真的藍星唇膏黑曜珠寶盒