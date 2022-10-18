台鐵海線開通100年 中市府推雙鐵遊程、賞古蹟、品美食

新頭殼newtalk 慶祝台鐵海線開通100週年，台中市觀旅局特此規劃台中海線雙鐵遊程，帶領遊客體驗台中海線的沿途風光，嘗遍海味料理及道地小吃，遊訪台中海線百年歷史人文。 列為市定古蹟的追分車站是追分車站正是海線鐵路最末站，站房的木材結構全以檜木搭建而成，是海線鐵路中少數未經改建的車站之一，近來鐵路局所販賣的「追分－成功」紀念車票，使得車站又一度再現人潮。 追分車站落成於大正11年（1922），站方正上方開了一扇牛眼窗，是海線早期站房的特色。近來鐵路站名配對成風氣，且以方圓兩公里的追分、大肚、成功三站配起來最有趣。從「追分」坐到「成功」站，象徵金榜題名的「追分成功」，也是「追婚成功」；和大肚站結合則是代表早生貴子的「大肚成功」。 追分火車站。台中市觀旅局/提供 [廣告] 請繼續往下閱讀 列為歷史建築的清水車站於1920年12月15日完工即開辦客貨運輸之營業。1935年4月21日，中部墩仔腳大地震，站房全部傾倒，同年12月就地重建，原日人設計之日式木質結構，改採用鋼筋水泥材料。廊下列柱採縮柱式，外牆以溝紋面磚貼飾，呈現樸素的美感，鑄鐵型椅架曲線流暢優美，烘托出古典氛圍。民國90年10月7日，清水站建築入選為原臺中縣歷史建築十景之一，92年4月，登錄公告為縣定歷史建築。 大甲車站是海線中旅客最多的一站，所有列車均有停靠，也是海線中最早停靠自強號列車的一站。大甲-日南間目前仍為單軌區間，站房屋頂為六個連續三角型設計，面積為海線車站中最大型的一站，站內的地下道則於56年10月21日完工啟用，也是海線沿線車站中，最早建有地下道的一站。 日南車站是市定古蹟，海線的小站現在只剩下日南、談文、大山、追分和新埔，其中又以日南車站最具特色，是國內少數幾個古蹟車站的代表之一。日南車站的站房至今仍保存得相當完整，是海線標準形的木造站房。從月台側看，可以見到醒目的牛眼窗就鑲在高處。 日南車站。台中市觀旅局/提供 台中市觀旅局表示，海線各車站周邊都設有iBike租借站點，例如清水的五福圳自行車道就很值得推薦，延途景觀充滿昔日古早味，在清幽的鄉間小徑間騎乘自行車追尋圳旁奔馳的火車，遊賞趙家古厝夏季的荷花，或在稻間車道中享受陣陣撲鼻而來的稻香，都可盡情享受健康悠閒又慢活的騎乘樂趣。此路段終點附近可銜接大楊段返回清水市區，騎乘至客庄路銜接至高美自行車道。 觀旅局日前舉行網紅、旅行社業者踩線活動，帶領大家從追分車站搭蒸汽火車到大甲，參觀鎮瀾宮，品嘗週邊美食，隨後前往日南車站、大呷麵本家、清水紫雲巖、清水公學校日式宿舍群。 主辦單位精心挑選了裕珍馨的芋頭酥及龍井區農會慶祝100週年與知名酒廠合作推出的小玉西瓜蜂蜜氣泡酒。每罐蜂蜜氣泡酒含有 30% 的西瓜原汁，讓西瓜清新香氣顯現。 龍井區農會總幹事林裕議指出，這款酒是以低溫長時發酵的蜂蜜酒為基底，加入龍井區特色農作物小玉西瓜原汁，釀製出清甜消暑的小玉西瓜氣泡蜂蜜酒，開瓶時隱約飄出的西瓜香氣，入口輕爽揚升的氣泡感，伴隨著消暑黃色西瓜汁液，更襯托出蜂蜜酒甜蜜香醇尾韻。台中市農業局長蔡精強也推薦說：「口感非常好，冰涼以後喝下它，非常消暑解渴。」 龍井區農會表示，西瓜產業要靠天吃飯，農會積極輔導農民轉型，同時加入生產履歷，用優良價格收購，經由農產加工，釀製清甜消暑「西瓜氣泡蜂蜜酒」，同時把西瓜文創商品化，將龍井西瓜節推向國際，目前在農會經營的「識食好農館」販售，未來也有機會在四大超商通路販售，讓更多民眾可以品嘗到。 溫馨提醒：「喝酒不開車、開車不喝酒」