同志大遊行住宿推薦！5間台北飯店限定專案開跑，彩虹大禮包、繽紛甜點響應年度盛事

2022同志大遊行快到了,狂歡後要去哪裡續攤?現在整理出台北5間性別友善住宿,還有彩虹好禮、限定餐飲陪你一起擁抱多元性向。 by Benny – 2022/10/19 更新 Photo/DR 每年10月最後一個禮拜六,就是一年一度的「台灣同志大遊行」到來!2022年迎接20周年,將分為六色大隊分頭開走,結束後別忘記選間飯店續攤開趴,現在推薦5間超挺同的旅宿酒店,有榮獲Booking.com「Travel Proud」認證住宿、推出期間限定住房專案及餐飲,讓這能充分展現自我的一天更加盡興難忘。 寒居酒店 2022年5月才開幕的「寒居酒店」,即日起至10/31推出「寒居愛很大」住房專案,每房皆贈送內含彩虹抱枕乙個、彩虹手搖旗、紋身貼紙兩組、彩虹水果糖以及精美小禮的「彩虹大禮包」,更貼心準備臺酒泡麵兩碗、精釀啤酒品牌「啤酒頭」的「二十四節氣」啤酒兩瓶。特定樓層也規劃「Light Up the Rainbow」炫彩拍照空間、二樓BeGood餐廳也於10/31前同步推出「繽紛彩虹」甜點及限定飲品,打造絕佳的性別友善環境。 地址:台北市松江路116號 JR東日本大飯店 JR東日本集團海外首間據點、2021年開幕的「JR東日本大飯店台北」,不只以深色木質配色、芳香與綠意帶給旅客舒適住宿環境外,更獲得Booking.com「Travel Proud」認證,代表著致力為不同性向男女、自我認同的提供溫暖友善服務住宿體驗,熱愛日本深厚底蘊的你不妨住一回。 地址:台北市中山區南京東路三段133號 台北喜來登大飯店