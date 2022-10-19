楊謹華實力派戲后8件小事！7度入圍金鐘，41歲才踏入婚姻，還愛看鬼片

以《敗犬女王》、《一把青》等多部經典台劇深植人心的楊謹華，再以《華燈初上》酒店媽媽桑第7度入圍金鐘，各個角色都難不倒她呀！ by 美麗佳人編輯部 – 2022/10/19 更新 Text／珊 Edit／ Ren Photo／IG @cheryllovel0ve 23歲以演員身分進入演藝圈，多部偶像劇《我的秘密花園》、《熟女慾望日記》、《敗犬女王》、《一把青》、《鏡子森林》等部部都是代表作，《華燈初上》中的「蘇慶儀」一角更是再突破演技，除了演藝生涯相當精采，2018年更成為幸福人妻，甜嫁圈外老公Ben，兩人也不時會在社群放閃，儘管也是晚婚一族，也常常被粉絲稱羨嫁給了愛情。 跳脫框架的乖女孩 出生於1977年的楊謹華14歲就開始參與廣告拍攝，在高中時就讀國貿科，求學期間也才知道原來在自己中規中矩的外表下有著一顆奔放自由的心，到飯店、證券公司上班，朝九晚五的工作生活並不是自己想要的人生，之後便投入演藝界開啟自己的演藝生涯。 小時候超愛看鬼片，熱愛到去拍鬼片 楊謹華先前在YouTuber理科太太的頻道上透露小時候超愛一個人裹著棉被半夜看鬼片，就連靈異節目也是她的心頭愛，因為個性本身對未知的事情總是充滿好奇心，所以才熱愛看鬼片。2022年她也出演電影《民雄鬼屋》，首度挑戰鬼后角色。 與F4三位成員皆有緋聞 剛出道的楊謹華與周渝民在拍攝電視劇《貧窮貴公子》傳出緋聞，隨後也與言承旭在《白色巨塔》被爆出互有好感一說，隨著2009年她以《敗犬女王》爆紅，她也默認曾與朱孝天有過一段情，這些情史也她被封為「與F4三位成員皆有過一段情的女人」 蘇媽媽維持窈窕身材靠這些 在《華燈初上》裡大展窈窕好身材的楊謹華，完全看不出已經44歲，要維持如此好身材的方法，她透露除了一天兩餐，搭配間歇性斷食之外，也會逼迫自己一週至少要運動三天，重訓、拳擊或是靜態瑜伽都是她的日常健身菜單，楊謹華説只要養成運動習慣搭配飲食調整，兩週健康瘦絕不是問題！