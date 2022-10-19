2022全台賞楓葉景點懶人包！7大夢幻秋天秘境整理，完全媲美電影場景

秋天限定美景楓葉季已經到來！金黃色、艷紅色的夢幻景象，在台灣就能看得到！以下盤點全台7大賞楓景點，快點安排假期衝一發！ by Benny – 2022/10/19 更新 Photo／愛上杉林溪、武陵農場 Wuling Farm、奧萬大情報站、福壽山農場 Fushoushan Farm、交通部觀光局、明池國家森林遊樂區、雄獅旅遊集團 時序入秋，大自然都漸漸「轉紅」，正是賞楓的最佳時機！想要追逐楓紅蹤跡，其實不需要跑出國，在台灣就能欣賞大地添上詩意的浪漫美景！以下嚴選出7大人氣賞楓勝地，宛如置身電影場景般夢幻破表。 南投賞楓葉景點 杉林溪森林生態渡假園區 占地廣達300公頃的「杉林溪森林生態渡假園區」，相信大家都不陌生，因海拔1600公尺、平均氣溫是涼爽舒適的20度，擁有山明水秀大自然景觀。 衫林溪森林聲帶度假園區裡的水杉 園區內栽種3000棵楓樹，目前已經轉變成豔麗的鮮紅色，為蒼翠蓊鬱的山林增添火熱濃烈之情，10月底至11月上旬迎來最佳觀賞期，令遊客大讚：「像置身在日本！」除此之外還有銀杏陸續轉黃，處處都有美景值得挖掘。 地址：南投縣竹山鎮大鞍里溪山路6號 武陵農場中的銀杏林 台中賞楓葉景點