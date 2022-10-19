嘉義縣第2屆大埔藝術節「展翅」 10/22熱鬧登場

（記者黃昭博／嘉義報導）嘉義縣大埔鄉第2屆藝術節「展翅」，(19)日上午在縣府召開宣傳記者會，嘉義縣長翁章梁、大埔鄉長吳明勳、文觀局秘書陳峯武、縣議員姜梅紅、大埔鄉公所農業觀光課長侯嘉欽、大埔觀光促進協會理事長林永得及多位創作藝術家等出席，歡迎大家前來大埔好山好水玩樂。 [廣告] 請繼續往下閱讀 圖/嘉義縣第2屆大埔藝術節「展翅」 10月22、23日將在大埔湖濱公園及曾文水庫湖面上展開。記者黃昭博攝 大埔鄉長吳明勳表示，10月22、23日將在大埔湖濱公園及曾文水庫湖面上展開，有以廣闊湖面為背景的水上音樂，清晨樹林中清脆的鋼琴聲，更結合嘉義縣第1屆「再。嘉義—鄉村藝術行動」的裝置作品，散落在樹林與大埔街區，讓民眾既有尋幽訪勝的樂趣，輕鬆欣賞精采的表演的放鬆，加上大埔原本的湖光山色、釣魚平台、老鷹山豬、沙鍋魚頭等獨一無二的旅遊特點，第2屆大埔藝術節—「展翅」，是民眾不容錯過的觀光遊憩假期。 圖/嘉義縣第2屆大埔藝術節「展翅」宣傳會小提琴演奏。記者黃昭博翻攝 「一輩子一定要去一次大埔」，縣長翁章梁指出，大埔藝術節原來應在3月舉辦，因疫情延後至10月，正好與縣府自今年開始推動的「再・嘉義鄉村藝術行動」扣合，活動以「曾文溪的1000個名字」為行動主軸，以田調水體影像、竹材藝術裝置、水分子編織舞台、水庫淤泥野燒，做為四種主要的表現材質與聯結社區的方法，展期從10月15日一直至11月6日，大埔藝術節的10月22、23正好夾在中間，一次可以看到精采的表演，也可以接觸以地方特色為主題的裝置作品，是最適合探訪這個美麗山谷—大埔，最好的時機。 圖/嘉義縣第2屆大埔藝術節「展翅」 10月22、23日將在大埔湖濱公園及曾文水庫湖面上展開。記者黃昭博攝 大埔鄉長吳明勳說，大埔的觀光資源豐沛，但缺乏人文藝術的搭配，因此從2021起舉辦第一屆的大埔藝術節，引進專業的表演藝術團隊，伴著曾文水庫的好山好水，利用休憩棧板作為舞台，開啟了一個讓在地民眾欣賞參與的藝術節慶。今年更善用曾文水庫最動人的湖光山色，利用釣魚平台與水上台，作為水上音樂會的演出，並由嘉義民族管弦樂團進行全新創作，才120個席位，大家千萬別錯過。 「水上音樂會—『鳴響』」則是以音樂及舞蹈描繪關於「展翅」想像，把展演空間移至曾文水庫釣魚平台上，呈現曾文水庫山水畫面及當地自然環境之美，聽眾能四面環湖、朵朵白雲、群鷹飛翔，聽著管弦樂餘音繞梁，盡覽曾文水庫的水波山色，沉浸在美好的樂聲之中。 10/23日的節目由清晨7點的鋼琴音符開始，串起半天的活動，包括裝置作品的導覽、奇美曼陀林樂團的精采演出。西拉雅國家風景區管理處也將協助和平社區，在藝術節中提供遊客與民眾體驗「拍拍印」及「製琴教學」課程。讓第2屆大埔藝術節，從結合水庫的水面景觀的音樂會，到小提琴的工藝製作的展示，及與在地社區共創的裝置藝術，成為一個結合自然景觀、表演藝術、提琴工藝、裝置創作的旅行遊憩的新選擇。「水上音樂會-鳴響」限量120席，需遊艇接駁，故僅開放線上預約報名，活動詳情請搜尋「嘉義縣大埔鄉公所」臉書粉絲專頁 ( 查詢。 【更多報導】 GOMAJI年度盛事「麻吉烤肉節」數千人潮湧入 打壓油價！拜登將釋出1500萬桶戰略備有石油