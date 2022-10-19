中共二十大报道：四通桥反习抗议事件影响扩大 法律人指彭立发有功无罪

中共二十大前夕北京交通要道四通桥上突发反习抗议事件的震撼效应持续扩大。尽管当局采取了各种严厉的审查和封禁措施，议论和仿效这一罕见抗议行动的人越来越多。抗议者彭立发在立交桥上拉横幅指称中共领导人习近平为“独裁国贼”，在国际间引发强烈反响，他和亲属的处境得到广泛关注。法律界人士认为，即使按照中共当局制定的宪法，彭立发公开表达政治诉求和观点是他作为公民应该保障的权利。 二十大前彭立发挑战习近平 在习近平被指执意破坏沿袭数十年的党内传统和任期规矩、召开第20届党代会3天前，48岁男子彭立发（网名彭载舟）独自一人在北京四通桥上对这位中共党魁发起挑战，通过高音喇叭发出了“要吃饭，要自由，要选票，罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的怒吼。 写满政治诉求的白底红字横幅、狼烟升腾而起和警察赶到现场抓人灭火等现场画面以及相关消息、网页截图通过互联网传遍世界各地，一举戳穿当局极力营造的万民拥戴百官称颂的“喜迎二十大”太平盛世假象。 国际媒体纷纷跟进报道这一突发新闻和事态发展。 社会影响扩大 当局急于灭火 当局加大了对敏感政治新闻和网络社交媒体言论的审查和监控力度。大量微信用户因转发相关图像或文字信息而遭到永久封禁账号或禁言数天的处罚。遭到屏蔽的敏感词包括从四通桥到罢课数不胜数。几乎一夜之间，全北京市区各个过街天桥和立交桥都增设了昼夜看守的保安人员。此后，海外社交平台推特和脸书上一些视频和图片显示，中国和海外一些地方墙壁和电线杆上出现响应和跟进彭立发抗议诉求的手写和打印标语传单。不同的是，中国境内各地、包括一些学校的抗议标语多出现在厕所、楼道等没有摄像头监控的地点。 据维权网信息中心报道，上海大学退休教师顾国平自10月13日起在名为“顾老师（凡民）”的推号上转发了大量彭立发倒习标语事件的图片和视频。10月15日又转发了大量国内民众在北京的厕所里贴出的相关跟帖标语和传单，以及转发了海外多所大学出现中英文对照的要求释放被抓捕的彭立发、抗议中共和倒习的传单和图片。这位退休教师随后遭警察抓捕。 胡佳：被旅游中，佩服勇士 10月18日，记者经过多次尝试，终于拨通了长期被软禁的北京异议人士、人权活动家胡佳的手机。胡佳气喘吁吁地告诉记者，因为北京开二十大，他几个月前就失去自由，当前在四川被旅游，而国保正在他后面追上来，因此不能多说。 他说：“说句老实话，我就是觉得，我越是没有自由的时候就越向往自由，越争取自由。” 被问到是否听说北京四通桥抗议事件，他对美国之音表示，“真的佩服！”。 除胡佳外，北京资深媒体人高瑜、北京维权人士李美青和安徽异议人士、前检察官沈良庆等众多维稳对象都在中共举行党代会期间被带往外地旅游监控。 湖南株洲维权人士欧彪峰的妻子魏欢欢等被捕者家属被警方“打招呼”，告诫他们敏感时期不得妄议或接受外媒采访。 原中共中央委员、赵紫阳政治秘书数月以来无法接通国际电话。 知名人士吁关注彭立发 几天来，许多网络大V纷纷在推特和油管（YouTube）评论中共二十大召开三天前发生的四通桥抗议事件及其社会影响。 事发当天，政治学者、原北京89学运领袖王丹对美国之音表示，这一事件意义重大，反映全中国民意，引起各方关注。 他说：“在这样的一个黑暗时代，当几乎所有人都只有保持沉默的情况下，这个勇士能够站出来，这样的勇气可以说是惊天地泣鬼神的。用当代的坦克人来形容，一点也不为过。我想不管这个人命运未来如何，这件壮举已经而且必将载入史册。它会告诉后代一件事，即使是在最黑暗的时刻，中国还是有人会站出来。所以我觉得，这位勇士是在为14亿中国人争光，堪称中国魂的代表。”