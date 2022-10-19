美公民推特批評沙國政府遭判16年 美方關注

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國國務院今天證實，沙烏地阿拉伯裔美國公民阿馬迪（Saad Ibrahim Almadi）在推特上批評沙國政府遭判處監禁，美方自去年12月起關注此案，令美沙緊張局勢再添一筆。 阿馬迪的兒子伊布拉欣（Ibrahim）告訴法新社，父親因推特發文遭判處16年徒刑。 綜合法新社和路透社報導，美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）對記者表示：「我們透過在利雅德當局及華府的溝通管道，一再且密集地向沙烏地政府高層表達對此案的關注。」 他表示：「行使言論自由絕不該被定罪。」 據「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，阿馬迪平時住在美國佛羅里達州，去年11月赴沙烏地阿拉伯探親時在機場遭拘留，原因是他在過去7年中發的14則推特貼文。 華盛頓郵報引述阿馬迪的兒子伊布拉欣說法指出，72歲的父親10月3日被判處16年徒刑，刑期結束後將禁止旅行16年。 伊布拉欣向華盛頓郵報表示，他的父親在推特貼文中只表達了「溫和的」意見，其中提到沙烏地阿拉伯的腐敗及殺害美國專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）。哈紹吉2018年被引誘進入沙國駐伊斯坦堡領事館後遭殺害肢解。 伊布拉欣向法新社證實華盛頓郵報的報導內容，並指出父親被指控參與對恐怖主義的支持及資助，試圖破壞王國的穩定。 美國國務院表示，因為沙國原定時程較晚又臨時改期，因此沒有美國代表出席宣判。巴特爾表示，「我們直到10月3日以後才收到沙國政府的回復」，沙國並未說明為何做此決定。（譯者：張茗喧/核稿：楊昭彥）1111019