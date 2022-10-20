鬆綁跡象 北京傳討論縮減入境隔離天數

知情人士透露，中國官員正在討論是否縮減入境旅客強制隔離天數，改為「2+5」，顯示中國政府可能鬆綁「清零」政策。 彭博報導，不願具名人士表示，中國政府官員正在考慮將入境旅客隔離天數縮短為「2+5」，即酒店兩天，居家自我健康監測五天。 目前，中國入境隔離天數為 10 天，即入境者待在酒店七天，在家三天，並接受檢測。中國政府在 6 月底宣布，入境人員隔離天數從「14+7」調整為「7+3」，為中國防疫政策歷來最大調整。 外界仍不清楚中國政府將推出哪些新居家隔離期配套措施，也不知道政府準備如何規範在中國沒有住所的外國人等旅客。 中國政府即將推出新版「新型冠狀病毒肺炎防控方案」，消息人士說，此舉措可能會被納入新版防控方案。若疫情爆發，中國各地政皆遵循防控方案，作為因應措施指引。 其中一位知情人士透露，此轉變須獲北京批准，因此政府官員仍可能調整做法，甚至擱置這項提案。國家衛健委未立即回覆置評請求。 中國官員研議縮短隔離天數的消息，可能顯示中國將鬆綁「清零」政策，這可以說是投資人對中國市場的最大擔憂。封鎖令、房市低迷，以及監管機關整頓民間企業，已導致經濟脫離正軌。 Asymmetric Advisors 策略師 Amir Anvarzadeh 說，減少入境旅客隔離天數，不足以帶動中國市場持續反彈，大利多是北京全面放棄「清零」政策。不過，他也表示，短期內此消息仍有望激勵航空股走高。 （本文不開放合作夥伴轉載）