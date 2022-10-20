除了買美妝、家電還有更多享受！盤點十大週年慶必做歡樂事 吃爆美食、逛爆限定快閃店都入列

除了買爆美妝，週年慶還能幹嘛？ 百貨公司一年一度最激烈的戰役「週年慶」，正如火如荼開打中，各家百貨和品牌紛紛祭出超殺優惠和好禮搶攻市場。除了擠進「People Ｍountain,People Sea」的人潮中感受購物力滿點的氛圍之外，還有哪些事情是這場購物盛典中備受大家關注的呢？ 今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看看週年慶十大必做的事有哪些？ NO.10 限定快閃店、新櫃位搶先逛 每逢週年慶檔期，許多品牌都會趁機將櫃位改裝一番，用嶄新的樣貌迎接這波購物人潮；百貨也會利用此機會引進快閃店，打造週慶吸睛亮點！ 例如美食雲集的新莊宏匯廣場，今年集結捲捲人生肉桂捲、PABLO mini起司塔、Niko bakery日香生吐司、里夫手指泡芙等13大各國輕食甜點快閃，滿足甜點愛好者的味蕾，喜愛甜食的你千萬別錯過！ NO.9 搶購週年慶限定組合 週年慶最大的重點不外乎搶便宜、搶優惠、搶限定！尤其各個品牌祭出的週年慶獨家限定組合更是重中之重，無論經典、新品還是熱賣口碑品都牢牢抓住消費者目光，讓大家在週年慶開跑前就先摩拳擦掌、虎視眈眈，提前聯絡熟識的櫃姐留貨，殺紅了眼也要搶到最划算的那一組。 除此之外，這些限定組合往往還會搭配各式各樣實用或可愛的贈品，「只送不賣」根本是勸敗必殺咒語，就算原本不想花錢也可能為此失控、掏出錢包。 No.8 消費加碼拿禮券、商品券 除了滿千送百、滿額禮、來店禮之外，週年慶還有一項超吸引人的重點優惠，那就是消費加碼拿禮券或商品券啦！雖然不一定能立即折抵、使用於當筆消費，但送禮券、商品券同樣相當於「送錢」，像是高雄漢神巨蛋購物廣場就有全館滿10000送500元電子商品券，對於原本就有習慣在百貨消費的人可以說是再划算不過了！ 許多網友也分享心得「買商品賺禮券，再拿禮券去買商品，不知不覺就把錢錢全部奉獻給週年慶了」、「跌入這個無限循環的花錢輪迴之後就再也出不來，但不得不說是真的有划算」。 No.7