東北角 台灣好行秋冬限定遊！

[廣告] 請繼續往下閱讀 何漢宗-壯圍沙丘之美 【旅遊經 編輯部報導】 「壯圍沙丘地景藝術節」今(2022)年將邁入第四屆，將於本週六(22日)開幕，2022的藝術節以「眺島耕夢」作為主題，特別邀請3位國內藝術家分別來自宜蘭在地藝術家黃錦城、花蓮新社的藝術家組合杜瓦克.都耀、陳淑燕，以及花蓮港口部落的藝術家達耐.達利夫至壯圍沙丘生態園區進行創作，將以在地文化的根基與生活脈動透過藝術創作呈現，藉此發掘、詮釋在地特色，期望以地景藝術為媒介，加強壯圍沙丘旅遊服務園區與鄰近地區的文化連結、推廣宜蘭海岸旅遊。 展出期間從111年10月22日至明(2023)年2月28日止，除了能欣賞「藝術家駐地創作」藝術作品外，活動期間有「壯圍沙丘音樂會」、「藝術聚點」、「創藝市集」及「自行車輕旅」等活動，期望讓遊客體驗到不一樣的鄉村慢活生活。 建議民眾搭乘台灣好行「壯圍沙丘線」就能輕鬆前往藝術節會場，亦可探訪鄰近蘭陽博物館、牛頭司小學堂等景點，更可搭乘賞鯨船登龜山島探訪宜蘭秘境景點。除此之外，台灣好行「壯圍沙丘線」路線行駛停靠共12個站點，包含「宜蘭轉運站、宜蘭火車站、壯圍鄉公所、壯圍旅遊服務園區、後埤、保安宮、永鎮濱海遊憩區、大福海濱遊憩區、頭城濱海森林公園、大坑觀景台、烏石港(蘭陽博物館)、頭城火車站」，沿途風景明媚，可一覽無遺宜蘭濱海風光！ 另外，亦可搭乘台灣好行黃金福隆線856路線公車，沿線步道景點眾多，去年底新增瓜山國小(戰俘營)站，旅客可以在此下車走訪平緩好走的「報時山棧道」欣賞沿途風景，包含基隆山、陰陽海、金瓜石、十三層遺址等著名景點，是個適合新手與喜愛欣賞美景的旅客，或是登上「無耳茶壺山登山步道」遠眺陰陽海一覽整個金瓜石地區的美景，鄰近還有英軍戰俘營可以走訪，緬懷二戰歷史，珍惜當今太平歲月。 南子吝-步道 梁鴻業—-鼻頭角步道 金牌獎-盧貞吟-南雅夕照 南雅(南新宮)站的「南雅奇石地質步道」，欣賞因岩石硬度不同侵蝕度不一樣造成的海蝕風化岩景觀，如著名的霜淇淋岩、海狗岩…等；也可以前往適合全家大小來踏青的「南子吝步道」，步道全長約900公尺，是條簡易好走又可以欣賞無敵海景的步道。還有鼻頭角(鼻頭服務區)站，那擁有東北角小長城之稱的「鼻頭角步道」走向山頂觀景台可以欣賞無敵海景外，沿途還有一段美景可以同時拍到步道與東北角海景，是許多攝影愛好者來此必拍的景色之一。 三貂角步道 草嶺古道芒花季；作者：汪德範 不容錯過的還有台灣好行黃金福隆線與宜蘭東北角海岸線的重疊點-馬崗站，台灣極東點的「三貂角步道」，步道全程不到一公里適合全家大小一同郊遊，也可以進到燈塔內參觀，鄰近還有漁村可以走讀，走完步道還可以搭宜蘭東北角海岸線前往宜蘭走走，沿途欣賞海濱公路的美景。秋冬步道小旅行一定要前往的就是宜蘭東北角海岸線的天公廟 (大里遊客中心)，「草嶺古道」，欣賞銀色海浪的芒花季，一睹芒花盛開的美景。 圖片：東北角風管處提供