美國認定伊朗派員赴克里米亞 助俄操作無人機

▲ 烏克蘭首都基輔遭無人機襲擊，當局認為這是伊朗製Shahed-136自殺無人機。（圖／路透） 實習記者任庭儀／編譯 美國白宮國安會發言人柯比20日表示，證據顯示伊朗派軍至克里米亞，協助俄羅斯操作伊朗製Shahed-136自殺無人機，對烏克蘭首都基輔進行轟炸，拜登政府考慮對伊朗實施新制裁，以便無法出口武器給俄國。另一方面，英國外交部表示，向俄國提供無人機的相關人士將受到制裁。 ▲ 烏克蘭軍方發布一張未標註日期的照片，烏克蘭境內發現伊朗Shahed-136無人機殘骸。（圖／達志影像／美聯社） 據路透社報導，俄羅斯17日派出28架「神風自殺無人機」轟炸烏克蘭首都基輔，這批無人機被美國證實是由伊朗供應的。國安會發言人柯比（John Kirby）指出，伊朗派遣少部分軍事人員到克里米亞協助俄羅斯進行無人機攻擊行動，「伊朗透過提供武器與技術協助，直接參與俄烏戰場。」 他補充說，美國為了保障烏克蘭人民的安全，將用盡一切手段揭露、威懾，並阻止伊朗向俄羅斯提供武器及彈藥，包括祭出更多的制裁，同時考慮為烏克蘭提供防空方案。 英國外交部20日在聲明中指出，3名伊朗高級官員包含伊朗武裝部隊參謀總掌巴格瑞（Mohammad Hossein Bagheri）、伊朗革命衛隊阿加賈尼（Saeed Aghajani），以及無人機製造商沙赫德航空工業（Shahed Aviation Industries）將受到資產凍結和旅行禁令的制裁。 英國外交部長柯維立（James Cleverl）表示，對於伊朗支持普丁向烏克蘭發動殘酷戰爭感到遺憾，並譴責被制裁的3人是從俄羅斯「可惡」襲擊中獲利的「好戰分子」。