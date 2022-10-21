萬聖節來試膽！誠品虛擬萌鬼躲店內

▲「萬靈夜總會」邀請台灣知名Drag Queen團體「美蘇拉家族」5位艷麗萬靈之后派對演出。（圖／品牌提供） [廣告] 請繼續往下閱讀 萬聖節即將到來，喜愛詭譎氣氛的變裝氛圍嗎？誠品生活南西將於10/29舉辦「萬靈夜總會」，當天還有逾10場驚奇活動，邀請台灣知名Drag Queen團體「美蘇拉家族」5位艷麗萬靈之后派對演出，還有無聲音樂派對、兼具占卜及美食的萬聖市集等；誠品站前店則推出科技萬聖體驗，在節慶期間有7隻可愛萌鬼躲藏店內各處，民眾可變身抓鬼特攻隊來抓鬼換好禮。最後，萬聖節當然不可錯過特色甜點，君品酒店推出期間限定的「頭顱」造型外帶甜點，駭人的血漿，驚嚇程度百分百，一開箱就毛骨悚然！ ▲萬靈夜總會登場，有精彩活動以及特殊商品，一同歡慶詭譎萬聖節。（圖／品牌提供） 萬聖節於10/29登場！誠品生活南西推出「萬靈夜總會」會員日，有3大華麗主題，以及逾10場驚奇活動，像是1F與鏡好聽共同打造的恐怖故事牆有聲書試聽體驗，即刻感受立體驚悚環繞；或是4F Event Space由塔羅占卜、水晶原礦、草藥香氛、造型甜點/調酒及似顏繪組合而成的萬聖市集；還有艷麗萬靈之后駕到！邀請來自美蘇拉家族的Kimmy、Yugee、Honey ji、Yolanda、Marian等5位人氣Drag Queen從17:00一路到21:00，帶來最驚豔浮誇的萬聖變裝視覺盛宴。 書店也將舉行會員專屬的夜幕狂歡派對，由月光放映會《剪刀手愛德華》的經典電影欣賞拉開序幕，緊接著換Silent Disco Party接棒，邀請讀者戴上藍芽耳機聆聽知名DJ團體－民生電氣挑選的萬聖主題歌單，一同暢遊在詭譎奇幻的音樂中，使用誠品點50點即可同時兌換電影及音樂派對之限量入場資格。 ▲站前店與白晝之夜AR團隊「光時代」推虛擬萬聖體驗。（圖／品牌提供） 誠品站前店則用科技感迎接萬聖節，與白晝之夜AR團隊「光時代」推虛擬萬聖體驗，即日起至10/31將有7隻可愛鬼怪、幽靈隱身店內生活中廣場，透過指定APP裝置捕捉、合照且打卡成功者即可兌換限量驚喜小禮及IG相片列印乙張！不只數位萌鬼遊走，站前店搶先呈現虛擬圖書意象、提升讀者購物體驗。 搞怪趣味的萬聖節，少不了一系列的造型甜點，誠品站前店有菲爾斯太太的南瓜先生Cookiecake 8吋、搗蛋棒棒糖及Krispy Kreme的萬聖同學會甜甜圈禮盒，適合全部打包成為派對焦點；怪可愛的還有誠品生活文創平台expo攜手少女系插畫推出「煎妮花」小鬼頭、小怪橘等商品。