史瓦帝尼國王：台灣無法入聯 全球進展少了重要元素[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者溫貴香台北21日電）總統蔡英文今天以軍禮歡迎史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世訪問團；恩史瓦帝三世表示，只要台灣還無法參加聯合國，全世界就少了全球進展的重要元素。並呼籲，聯合國團結一致並且認知到台灣有許多經驗和知識可與全球社群分享。 蔡總統上午在副總統賴清德、總統府秘書長李大維、行政院副院長沈榮津等人陪同下在總統府前廣場以軍禮歡迎 史瓦帝尼 史瓦帝尼小百科 史瓦帝尼為中華民國友邦。 位於非洲南部，北、西、南三面被南非包圍，東面與莫三比克相鄰，人口約130萬。 國境面積約1萬7364平方公里，略小於台灣的一半，首都為姆巴巴內市 信仰以基督教（40%）為主，其次為天主教（20%）、伊斯蘭教（10%）和傳統宗教。 使用貨幣Emalangeni與南非幣等值。 看更多 關閉 國王恩史瓦帝三世來訪，演奏兩國國歌、鳴放21響禮砲致敬。總統致詞時，首先代表中華民國政府以及人民歡迎恩史瓦帝三世國王陛下再次率團訪問台灣。 總統表示，上週四台灣邊境已經解封，非常期待有更多國際朋友來到台灣，今天很高興能夠接待恩史瓦帝三世國王陛下和各位貴賓。 她說，這幾年來，台灣和史瓦帝尼王國相互扶持，共同面對疫情的挑戰，兩國之間的合作交流也越來越密切。現在開啟國門，讓台灣往正常生活邁進了一大步，此時此刻，國王陛下在睽違4年後再來訪問，非常期待，希望藉這個機會，兩國能夠針對各項合作深入交換意見，一起創造新的發展。 最後，總統再次歡迎恩史瓦帝三世國王陛下遠道來訪，祝福訪問行程圓滿順利。 影片來源：presidentialoffice 非洲友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati