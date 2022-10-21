準影后林心如8件事，2度入圍金鐘視后，和霍建華摯友變摯愛15年

2012年、2013年林心如皆是最高收入台灣女演員，美國娛樂評論家Derek Elley稱林心如為「台灣電視劇女王」，異性緣和同性閨密多到數不完，2022年金鐘57台劇《華燈初上》大放異彩，林心如以製作人兼女主角角逐金鐘影后。 by 美麗佳人編輯部 – 2022/10/21 更新 text／達達 photo／[email protected] 1993年，林心如兼職廣告模特兒開始了她的演藝生涯，拍攝了第一支電視廣告，引起了電視和電影導演的注意，許多公司開始找她拍戲。3年後，林心如首次赴中國拍攝；她認為這是一段寶貴的經歷，也是她開始學習表演的一段時期。 1998年，憑藉在電視劇《還珠格格》（1998-1999）中飾演的夏紫薇一角而嶄露頭角，讓林心如在亞洲成為家喻戶曉的名字。2009年，她成立「林心如工作室」，進入影視作品製作領域。 「第一次涉足影視行業是在高二的時候，本以為還有其他的機會可以出國留學，但並不是每天都能碰上拍電影的機會。所以，我就去試一試。我告訴自己，如果我的電影事業沒有成功，那我還可以回到學校。但事情並不總是像看起來那樣。」 媒體報導，2011年林心如已成為收入第三高的台灣女演員，2012年、2013年皆是最高收入台灣女演員。在2013年，富比士中國名人100人榜單中排名第30位， 2014 年第 36 位，2015 年第 82 位，2017