韓國旅遊｜到韓國一定要做的5+1件事 體驗韓系復古頭貼機 跟歐爸一起海邊浪漫放煙火！

來到了韓國，不想跟旅行團、觀光客跑一樣的行程嗎？這次小編要來幫大家盤點來韓國一定要做的事，在國外就是要體驗和當地人也會做的那些事，讓大家玩得更「韓」！ by Ready Go – 2022/10/22 更新 穿校服去遊樂園 在台灣，戶外教學去到遊樂園，大家絕對是要穿著自己最漂亮的私服，拍出美美的照片。韓國的高中校服是眾所皆知的好看有型，在校服天國的韓國，到樂園的場景則是大家都爭相穿著校服，不論是不是學生，都會穿著校服逛樂園、拍照。在樂園附近或甚至在樂園內也都可以租賃校服，前幾年很火紅的天空城堡校服，甚至在蠶室樂天樂園內就可以租賃，也可以依照個人喜好搭配制服，百褶或窄裙、素色襯衫或格紋衫、領帶或領結，任君挑選。 穿著制服跟樂園門口合影青春洋溢（圖／@ruofan21） 不妨也戴上園吉祥物的髮箍更有氛圍感（圖／@ruofan21） 韓式拍貼機 在日本有超浮誇可愛拍貼，在韓國有的是四格拍貼。早期在韓國的拍貼機，通常只是擺在路邊一兩台，這幾年拍貼機的熱潮直衝，以인생네컷、 Photosignature為最大宗的兩個拍貼機品牌，接連在各鬧區設立機台的無人店面，提供各式道具，頭飾、髮箍、造型眼鏡、娃娃、假花束等等，都可以自由取用拍照。 許多道具都可以使用（圖／@ruofan21） 通常也都有全身鏡可以打理自己還有跟朋友拍全身照（圖／@ruofan21） 拍貼機的圖框更是多樣化，除了原有的基本款圖框之外，他們常常和各方聯名，甚至連偶像也能成為框的一部分呢！除此之外，Haru Film的美顏相機更是深深博得韓國人的喜愛，甚至剛出來的時候還常常大排長龍呢，有去韓國的千萬別錯過。 許多店家也都會提供照片和拍攝過程影片的電子檔，大家在使用機台的時候，要記得選擇同意使用照片取用QRcode才可以獲得電子檔呦。 很多人也會自己去拍