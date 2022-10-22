伊朗东南部爆发抗议 神职人员呼吁严酷镇压

官方媒体报道，伊朗动荡的东南部周五(10月21日)爆发了抗议活动，示威者袭击了银行，与此同时，一名高级神职人员呼吁对全国各地的示威者采取严厉措施。 22岁的玛莎·阿米尼(Mahsa Amini)上个月在被道德警察拘留期间死亡后，伊朗伊斯兰共和国爆发了为期五周的示威风潮。 伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社(IRNA)援引省警察局长艾哈迈德·塔赫里(Ahmad Taheri)的话说，抗议者周五投掷石块袭击扎黑丹市的银行，警方随后逮捕了至少57人，他们被称抗议者为“暴徒”。 官方电视台称，周五的礼拜结束后，多达300名抗议者在该市游行。电视台播放了窗户被打碎的银行和商店的画面。 社交媒体上发布的视频据称显示了数千名抗议者高呼“独裁者去死”以及“巴斯基去死”。“独裁者”指的是最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)，“巴斯基”指的是被广泛用于镇压抗议的巴斯基民兵。 这些视频暂时没有得到核实。 扎黑丹是伊朗动荡的东南地区锡斯坦-俾路支斯坦省的首府，该省是伊朗俾路支少数民族的聚集地。 国际特赦组织表示，在扎黑丹9月30日的周五礼拜后的暴力镇压中，安全部队杀死了至少66人。 锡斯坦-俾路支斯坦省与巴基斯坦和阿富汗接壤，是逊尼派穆斯林反什叶派政府的武装活动的温床。 在德黑兰，强硬派教士艾哈迈德·哈塔米(Ahmad Khatami)说：“司法部门应以一种其他人不会再想暴乱的方式来处理这些暴徒——他们背叛了国家，为敌人的水车倒水。" 官方媒体报道，哈塔米在周五的布道中说：“他们告诉受骗的孩子，如果他们在街上呆一个星期，政权就会垮台。做梦吧！” 伊朗将骚乱归咎于与“外国敌对势力”有关联的“歹徒”。 全国范围的抗议活动已成为伊朗神权统治者自从1979年伊朗伊斯兰革命以来所面临的最大胆的挑战之一。 抗议者呼吁推翻伊斯兰共和国，不过抗议活动似乎还远远没有达到推翻这一神权体制的程度。 社交媒体上发布的据称来自大不里士西北部的视频显示，抗议者冲那些发射催泪瓦斯驱散他们的防暴警察并大喊“可耻！”