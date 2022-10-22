【試吃筆記】週末來頓以色列風情的早午餐！ 信義區巷弄「WAVE Jaffa」鷹嘴豆泥很道地

在台北市也能嘗到以色列料理。座落於捷運台北101站附近巷弄的「WAVE Jaffa Cuisine Lab」，老闆是位熱愛以色列的斜槓藝術家，店裡提供的以色列菜相當道地，以鷹嘴豆泥為主角的餐點，融合了中東、地中海的風味，健康又清爽，很適合來這吃頓異域早午餐。 老闆波阿斯（Boaz）是一位身份多元的斜槓藝術家，他本業做的是電腦，卻因一趟以色列的背包旅行，對這塊聖地一見傾心，不只引進以色列的藝術品，還開了餐廳，向台灣人引薦以色列美食。店名「Jaffa」取自以色列的港口古城約帕港，這座港口建在海岬上，原意指的是「美麗、高」，而店裡的菜色也合乎港都的特性，融合了中東、北非、地中海的元素。 [廣告] 請繼續往下閱讀 從附餐的「以色列小沙拉」就可看出這種特色，黃瓜、番茄、洋蔥，加上大量的橄欖油，點綴檸檬的酸香、芫荽的香氣，是中東和地中海的混血，吃起來清清爽爽，毫不膩口。烤茄子、「蘇胡克」（用青辣椒、香菜、巴西利等材料打成的傳統辣醬）、淺漬酸菜等以色列小菜夾進口袋餅裡吃，雖沒肉卻又不空虛。 來到這裡，必吃的是各種以鷹嘴豆泥為底的料理，原產自中亞的鷹嘴豆，因為長得像鷹喙得名，台灣也有引進，就是刨冰店裡的雪蓮子。因為鷹嘴豆具有豐富的植物蛋白、礦物質和膳食纖維，且含有8種必需胺基酸，成為了地中海、中東、印度等地人們的重要食物，近來流行的Vegan族群也視它為寶，豆皮、豆仁、煮豆水都有妙用。 WAVE Jaffa請來以色列人掌廚，做出的鷹嘴豆泥非常細膩，想來應是過篩得非常仔細，毫無豆渣感。豆泥口感滑順棉稠，有如在吃上好的奶油乳酪，卻又沒有膩感，緻密質地的後頭，尾韻會湧上淡雅的豆香。可依個人食性選擇雞肉沙威瑪、加利利（牛羊肉加香料）、鐵鍋番茄燉蛋等主菜，豐儉由人。我覺得如果在假日早上，來這裡吃頓以色列風情十足的早午餐，不但很健康，而且應該很有神遊古國的儀式感吧！ WAVE Jaffa Cuisine Lab 地址：台北市信義區莊敬路178巷13號 電話：02-2722-3099 營業時間：週二至週五11：00～22：00、週末10：30～22：00，週一公休。 訂位網址：reurl.cc/XW75R0 臉書：https://www.facebook.com/wave.jaffa/