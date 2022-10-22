特朗普前顾问班农因藐视国会被判处四个月监禁

曾一度担任前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）顾问的史蒂夫·班农（Steve Bannon）周五（10月21日）被一名法官判处四个月监禁，原因是他拒绝与调查去年国会大厦袭击事件的国会议员合作。 在判处这一刑期时，美国联邦地区法官卡尔·尼科尔斯（Carl Nichols）还命令班农支付6500美元的罚款。法官允许班农在对他的有罪判决提出上诉期间推迟服刑。 班农在7月间被判定犯有两项藐视国会罪，罪名是未能向调查2021年1月6日袭击事件的众议院委员会提供文件或证词。检察官要求判处六个月的监禁。 检察官J.P.库尼（J.P. Cooney）在周五的量刑听证上说，班农选择“对国会嗤之以鼻”。他“不能凌驾于法律之上，而这就是使这个案件具有重要性的原因，”库尼说。 今年68岁的班农是共和党人特朗普2016年总统竞选活动的关键顾问，随后在2017年特朗普上任之后担任首席白宫战略顾问，然后他们之间发生争吵，但后来又重修旧好。 班农是一个言辞犀利的鼓动者，帮助特朗普阐明“美国优先”的右翼民粹主义和对移民的强烈反对；这也帮助定义了特朗普的总统任期。班农在右翼媒体中发挥了重要作用，并在美国国内和国外倡导右翼事业和候选人。 2021年1月6日，一大群支持特朗普的暴徒冲进国会大厦，用棍棒、大锤、旗杆、电击枪装置、化学刺激物、金属管、石块、金属护栏和其它武器袭击了警察，目的是阻止国会正式认证特朗普在2020年大选中输给了民主党人乔·拜登（Joe Biden）。 班农在周五判刑前拒绝对法官讲话。 他的律师大卫·舍恩（David Schoen）表示，在特朗普援引行政特权后，班农依照律师的建议，不遵循国会的传票。行政特权是一项保护白宫一些通信不被披露的法律原则。 “对国会更过分的藐视应该是说：‘去你们的国会，拿走你的传票，扔了它吧！’”舍恩说。 根据调查1月6日事件的众议院委员会的说法，班农在攻击国会大厦事件发生前一天，至少与特朗普进行了两次交谈，参加了华盛顿一家酒店的策划会议，并在自己的播客上说：“明天将一片大乱。” 在他的庭审中，检察官只传唤了两名证人，而班农的辩护团队没有传唤任何证人。班农本人选择不作证。 班农的律师表示，他们将对他的定罪提出上诉。 班农的辩护受到了尼科尔斯裁决的制约。班农希望在法庭上援引行政特权，并辩称他是遵循律师的建议，但法官尼科尔斯的裁决禁止他提出这样的主张。