【禁聞】新疆內部會議視頻流出 洩疫情造假機密 【新唐人北京時間2022年10月22日訊】中共二十大會議即將接近尾聲，中國各地為了達成嚴控疫情的指標，各種數據造假、封控手段越演越烈，更多省會城市進入所謂的靜態管理，包括城市運行、老百姓的生活、就業都陷入停擺。 新疆省會城市烏魯木齊已經被封了70多天，街上空無一人，只見警車列隊巡邏。一段政府內部會議視頻流出，烏魯木齊市委副書記、政法委書記馬志軍說，通過把所有場地充分利用當成隔離區，社會面就沒有陽性病例。 烏魯木齊市委副書記馬志軍：「什麼叫做斷崖式下降，比如說天山區一天是5000例，通過這樣隔，一兩天之內，讓天山區社會面出陽保持到幾例以下，就是這意思。」 有網友說，烏魯木齊在本輪疫情爆發前，已經封控了兩個月了，現在僅一個區的陽性病例就多達5000多例，說明封控壓根就不能阻止疫情蔓延。 鄭州市民：「這就是社區，拉過來隔離的地方，統一的衛生間很髒很髒。」 一段視頻顯示，有居民被拉到鄭州市會展中心改建成的方艙隔離點。鄭州市民表示，現在大部分的小區已經嚴禁外出。酒店則表示，當局要求執行所謂的「靜態管理」，沒法開門做生意。 鄭州市鄭東新區酒店員工劉女士：「我們鄭州現在靜態化，不進不出，是屬於鄭東新區，我們現在還沒有辦法接待，但是24號的時候，不曉得會不會恢復正常。現在是有的，每天都有確診（病例）。」 鄭州市金水區酒店員工齊先生：「我們現在是不接，全部不讓接，好幾天了都，我們也很想接，我們是開門做生意的，對不對，但是現在政府要求我們是沒有辦法接的，所以我們現在已經好幾天沒有進人了，什麼時候能接，我們也不知道。」 有消息傳出，鄭州市中原區有某一個街道有多人確診，還有視頻顯示，冉屯路附近有市民因為酒店隔離不下，被隔離在路邊。而鄭州官方每天通報的確診人數都是個位數，令網友們大呼鄭州疫情的數據十分混亂。 與此同時，廣州疫情再起，一週前，花都區馬路上已經開始封控，四處拉人去隔離，集中隔離點的外頭，大巴車大排長龍。 廣州花都區王女士：「我們這邊屬於防控區喔，封區了，我們這邊有疫情封區了，我們已經封了有7、8天了，沒有自由啊，封控區也不能出來啊，全部小區都封了，怎麼出來，它不給你出來，不給你到大街上去遊走的。」 除了花都區，白雲區的疫情再起。當局要求21日起全區全員要進行核酸篩查。民眾抱怨說，簡直是「沒完沒了」。 廣州珠海區周女士：「它是廣州分很多區的嘛，就像最近厲害的就是花都區和白雲區，就有被封，那我們有同事現在已經就居家隔離了，天天都有（核酸），差不多現在的話，現在都是一天一檢的，也有兩天一檢都有的。」 深圳市民于先生也說，中國目前的防疫政策十分荒唐可笑。 深圳市民于先生：「這我也認為是可笑的，但是因為現在它政策是這樣，它就規定這樣。沒有，現在都沒死人的，就是每天增加幾個病例嘛，肯定有，它是荒唐的，再這樣搞下去。」 西安市民：「靜態管理，只進不出！靜態管理，只進不出。」 西安市從10月20日開始，多地開始進行封控，小區開始用柵欄攔住居民，並且高分貝地宣傳「只進不出」，多個小區出入口貼出臨時管制通知。當局闢謠說，西安不會封城，但是經歷年初封城惡夢的西安市民，開始囤積購物，擔心封城再來。 另一個省會城市安徽合肥，20日，在開始又一輪封控前夕，民眾在超市搶購蔬菜、水果。截至21日下午，合肥地鐵已有20座車站暫停運營，21條公交車臨時停運，16條線路調整服務時間。