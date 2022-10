台北國際旅展來了 4電商優惠先搶

▲因應即將到來的ITF台北國際旅展,旅遊電商也紛紛推出預告搶攻商機。(圖/KKday) [廣告] 請繼續往下閱讀 解封第一波搶便宜時機來了!11/4至11/7登場的「ITF台北國際旅展」火熱醞釀中,不少旅行社、國內飯店等都紛紛推出好康預告,還釋出到實體旅展前「線上旅展搶先優惠」等你搶。《NOWnews今日新聞》替大家整理了4大旅遊電商搶先釋出的旅展優惠預告,包含易飛網10/17已搶先宣布到11/7整整3週時間,推出首波限時搶購活動「One night in 日本」,東京5日+1晚萬元有找,挑戰市場最低價;易遊網在10/27-10/31限時開放領取2000元折扣碼替民眾省一筆,11/1-11/7推出「耍費旅遊線上大促銷」,最低祭出5折起超殺優惠!另外,Klook也推出折扣碼豪氣立誓「最高直接立折10%」,海內外商品都可以折;最後KKday祭出「空白機票任你填」活動,只要在官網上的空白機票填上你想去的目的地,參加抽獎就有機會「夢想成真」,KKday免費送你去!以下攻略趕緊收藏,在解封後聰明省一波,開心出國玩! 易飛網 旅遊電商易飛網有感於旅人受飆漲的旅遊成本所苦,因此特地在昨(17)日宣布搶先推出「ITF線上旅展」,首波限時搶購活動「One night in 日本」於今(18)日正式開跑,針對日本熱門航點祭出自由行包機行程特惠促銷,不僅東京5日+1晚下殺萬元有找,挑戰市場最低價:「東京5日+1晚住宿8,888元起(未稅)、沖繩4日+1晚住宿最低僅5,888元起(未稅)。」一律含機上餐及20公斤托運行李,首發航班將於11月1日啟航,價格回歸疫情前水準,限時限量100名;其餘線上旅展商品包括日本東京、沖繩及越南峴港包機團體及自由行行程等,第2人最高現折2,000元,易飛網為國人把關荷包,在高通膨時代仍能無壓出遊,易飛網提醒:「限量搶購只有100名,10月18日上午10時18分於易飛網官網『One night in 日本』活動頁面準時開搶。」 ▲首波限時搶購活動「One night in 日本」於18日正式開跑,針對日本熱門航點祭出自由行包機行程特惠促銷,不僅東京5日+1晚下殺萬元有找,挑戰市場最低價。(圖/易飛網) 易遊網