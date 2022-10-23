台北國際旅展來了 4電商優惠先搶

▲因應即將到來的ITF台北國際旅展，旅遊電商也紛紛推出預告搶攻商機。（圖／KKday） [廣告] 請繼續往下閱讀 解封第一波搶便宜時機來了！11/4至11/7登場的「ITF台北國際旅展」火熱醞釀中，不少旅行社、國內飯店等都紛紛推出好康預告，還釋出到實體旅展前「線上旅展搶先優惠」等你搶。《NOWnews今日新聞》替大家整理了4大旅遊電商搶先釋出的旅展優惠預告，包含易飛網10/17已搶先宣布到11/7整整3週時間，推出首波限時搶購活動「One night in 日本」，東京5日+1晚萬元有找，挑戰市場最低價；易遊網在10/27-10/31限時開放領取2000元折扣碼替民眾省一筆，11/1-11/7推出「耍費旅遊線上大促銷」，最低祭出5折起超殺優惠！另外，Klook也推出折扣碼豪氣立誓「最高直接立折10%」，海內外商品都可以折；最後KKday祭出「空白機票任你填」活動，只要在官網上的空白機票填上你想去的目的地，參加抽獎就有機會「夢想成真」，KKday免費送你去！以下攻略趕緊收藏，在解封後聰明省一波，開心出國玩！ 易飛網 旅遊電商易飛網有感於旅人受飆漲的旅遊成本所苦，因此特地在昨（17）日宣布搶先推出「ITF線上旅展」，首波限時搶購活動「One night in 日本」於今（18）日正式開跑，針對日本熱門航點祭出自由行包機行程特惠促銷，不僅東京5日+1晚下殺萬元有找，挑戰市場最低價：「東京5日+1晚住宿8,888元起（未稅）、沖繩4日+1晚住宿最低僅5,888元起（未稅）。」一律含機上餐及20公斤托運行李，首發航班將於11月1日啟航，價格回歸疫情前水準，限時限量100名；其餘線上旅展商品包括日本東京、沖繩及越南峴港包機團體及自由行行程等，第2人最高現折2,000元，易飛網為國人把關荷包，在高通膨時代仍能無壓出遊，易飛網提醒：「限量搶購只有100名，10月18日上午10時18分於易飛網官網『One night in 日本』活動頁面準時開搶。」 ▲首波限時搶購活動「One night in 日本」於18日正式開跑，針對日本熱門航點祭出自由行包機行程特惠促銷，不僅東京5日+1晚下殺萬元有找，挑戰市場最低價。（圖／易飛網） 易遊網